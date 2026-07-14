За ШІ-діпфейки з неповнолітніми хочуть ввести кримінальне покарання: що ще пропонують

Уряд закликають криміналізувати створення ШІ-діпфейків із неповнолітніми, заборонити сексуалізовані образи дітей та посилити державний захист дітей від сексуального насильства й експлуатації.

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В Україні проблема сексуального насильства, експлуатації та сексуалізації дітей залишається однією з найгостріших у сфері захисту прав дитини. Правозахисники неодноразово наголошують на необхідності посилення відповідальності за такі злочини, удосконалення механізмів розслідування та забезпечення комплексної допомоги потерпілим.

Окрему увагу також звертають на ризики, пов'язані з поширенням сексуалізованого контенту за участю дітей в інтернеті та використанням технологій штучного інтелекту для його створення.

До Кабінету Міністрів подали електронну петицію із закликом ініціювати законодавчі та організаційні зміни, спрямовані на посилення державного захисту дітей від сексуального насильства, експлуатації та сексуалізації.

Посилення покарання та спеціалізовані підрозділи

Автор звернення пропонує посилити кримінальну відповідальність за сексуальні злочини щодо дітей із забезпеченням принципу невідворотності покарання.

Також пропонується створити спеціалізовані підрозділи Національної поліції, прокуратури та судової системи, які розслідуватимуть виключно злочини сексуального характеру щодо неповнолітніх і проходитимуть спеціальне навчання.

Крім того, пропонується запровадити в Україні повномасштабну модель «Будинок/Кімната дитини», яка передбачає проведення опитування потерпілої дитини лише один раз у безпечному середовищі за участю спеціально підготовлених фахівців.

Серед інших ініціатив — забезпечення безкоштовної довгострокової психологічної, медичної, соціальної та правової допомоги дітям, які постраждали від сексуального насильства, а також належне фінансування експертиз, спеціалізованих центрів допомоги та підготовки правоохоронців і суддів.

Боротьба з онлайн-експлуатацією та ШІ -контентом

Окремий блок пропозицій стосується протидії сексуальній експлуатації дітей в інтернеті.

Зокрема, пропонується розширити технічні можливості правоохоронних органів для виявлення онлайн-мереж сексуальної експлуатації дітей, запровадити сучасні цифрові механізми оперативного блокування відповідних матеріалів та посилити міжнародну співпрацю у цій сфері.

Також ініціатива передбачає законодавче визначення поняття «сексуалізація образу дитини», заборону використання сексуалізованих образів дітей у рекламі, медіа, шоу, кліпах та іншому комерційному контенті, а також обов'язок соціальних мереж швидко видаляти такі матеріали.

Крім цього, пропонується криміналізувати використання штучного інтелекту для створення фальшивих сексуалізованих зображень або відео неповнолітніх (AI deepfakes), а також запровадити санкції для платформ, які систематично допускають поширення такого контенту.

Обмеження для засуджених та відповідальність посадовців

Серед запропонованих змін — довічна заборона працювати з дітьми для осіб, засуджених за сексуальні злочини щодо неповнолітніх, а також щорічне оприлюднення державного звіту про боротьбу із сексуальним насильством щодо дітей.

Передбачається також посилення відповідальності посадових осіб за порушення прав дітей під час розслідування, судового розгляду чи надання державної допомоги. Пропонується запровадити механізми незалежного контролю за дотриманням прав потерпілих дітей, проводити службові перевірки у разі обґрунтованих скарг та забезпечити обов'язкове спеціалізоване навчання працівників правоохоронних органів, прокуратури, судів, медичних і соціальних служб.

Окремо у петиції №41/010323-26еп пропонується встановити додаткові вимоги до осіб, які займають керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврявання та установах, що працюють з дітьми. Зокрема, засуджені за сексуальні злочини щодо неповнолітніх не повинні мати права обіймати такі посади, а під час призначення має проводитися обов'язкова перевірка щодо наявності відповідних законодавчих обмежень.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №15294, спрямований на посилення захисту дітей від сексуальних злочинів та експлуатації. Документ передбачає підвищення кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з дитячою порнографією, організацією видовищних заходів сексуального характеру за участю дітей, створенням місць розпусти та втягненням неповнолітніх у проституцію.

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