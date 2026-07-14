За ИИ-дипфейки с несовершеннолетними хотят ввести уголовное наказание: что еще предлагают

Правительство призывают криминализировать создание ИИ-дипфейков с несовершеннолетними, запретить сексуальные образы детей и усилить государственную защиту детей от сексуального насилия и эксплуатации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине проблема сексуального насилия, эксплуатации и сексуализации детей остается одной из самых острых в сфере защиты прав ребенка. Правозащитники неоднократно подчеркивали необходимость усиления ответственности за такие преступления, совершенствования механизмов расследования и обеспечения комплексной помощи пострадавшим.

Отдельное внимание также обращают на риски, связанные с распространением сексуализированного контента с участием детей в интернете и использованием технологий искусственного интеллекта для его создания.

В Кабинет Министров подали электронную петицию с призывом инициировать законодательные и организационные изменения, направленные на усиление государственной защиты детей от сексуального насилия, эксплуатации и сексуализации.

Усиление наказания и специализированные подразделения

Автор обращения предлагает усилить уголовную ответственность за сексуальные преступления в отношении детей с обеспечением принципа неотвратимости наказания.

Также предлагается создать специализированные подразделения Национальной полиции, прокуратуры и судебной системы, которые будут расследовать исключительно преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних и проходить специальное обучение.

Кроме того, предлагается внедрить в Украине полномасштабную модель «Дом/Комната ребенка», предусматривающую проведение опроса пострадавшего ребенка только один раз в безопасной среде при участии специально подготовленных специалистов.

Среди других инициатив — обеспечение бесплатной долгосрочной психологической, медицинской, социальной и правовой помощи детям, пострадавшим от сексуального насилия, а также надлежащее финансирование экспертиз, специализированных центров помощи и подготовки сотрудников правоохранительных органов и судей.

Борьба с онлайн-эксплуатацией и ИИ-контентом

Отдельный блок предложений касается противодействия сексуальной эксплуатации детей в интернете.

В частности, предлагается расширить технические возможности правоохранительных органов по выявлению онлайн-сетей сексуальной эксплуатации детей, внедрить современные цифровые механизмы оперативной блокировки соответствующих материалов и усилить международное сотрудничество в этой сфере.

Также инициатива предусматривает законодательное определение понятия «сексуализация образа ребенка», запрет использования сексуализированных образов детей в рекламе, медиа, шоу, клипах и другом коммерческом контенте, а также обязанность социальных сетей оперативно удалять такие материалы.

Кроме того, предлагается криминализировать использование искусственного интеллекта для создания фальшивых сексуализированных изображений или видео несовершеннолетних (AI deepfakes), а также ввести санкции для платформ, которые систематически допускают распространение такого контента.

Ограничения для осужденных и ответственность должностных лиц

Среди предложенных изменений — пожизненный запрет работать с детьми для лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, а также ежегодное опубликование государственного отчета о борьбе с сексуальным насилием в отношении детей.

Предусматривается также усиление ответственности должностных лиц за нарушение прав детей во время расследования, судебного разбирательства или предоставления государственной помощи. Предлагается внедрить механизмы независимого контроля за соблюдением прав пострадавших детей, проводить служебные проверки в случае обоснованных жалоб и обеспечить обязательное специализированное обучение работников правоохранительных органов, прокуратуры, судов, медицинских и социальных служб.

Отдельно в петиции №41/010323-26эп предлагается установить дополнительные требования к лицам, занимающим руководящие должности в органах государственной власти, местного самоуправления и учреждениях, работающих с детьми. В частности, лица, осужденные за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, не должны иметь права занимать такие должности, а при назначении должна проводиться обязательная проверка на наличие соответствующих законодательных ограничений.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №15294, направленный на усиление защиты детей от сексуальных преступлений и эксплуатации. Документ предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления, связанные с детской порнографией, организацией зрелищных мероприятий сексуального характера с участием детей, созданием мест разврата и вовлечением несовершеннолетних в проституцию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.