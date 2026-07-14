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Льготы для семей ветеранов: какие гарантии семья и как их оформить

14:15, 14 июля 2026
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В большинстве случаев необходимо обратиться в соответствующий орган и предоставить необходимые документы.
Льготы для семей ветеранов: какие гарантии семья и как их оформить
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Государственная поддержка распространяется не только на самих ветеранов, но и на членов их семей. Часть предусмотренных льгот касается детей участников боевых действий, другие — оформления коммунальных услуг и социальных гарантий для семьи.

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Дети участников боевых действий имеют право, в частности, на оздоровление и отдых в детских лагерях, первоочередное зачисление в учреждения дошкольного и общего среднего образования по месту жительства. Также предусмотрена возможность перевода на обучение за счет государственного бюджета в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования при наличии соответствующих оснований.

Студенты могут пользоваться правом на бесплатное или льготное проживание в общежитиях, а также получать социальную стипендию при условии успешного обучения и отсутствия академической задолженности.

Как объясняет Львовский ТЦК и СП, наличие права на льготу не означает ее автоматического назначения. Для получения помощи необходимо обратиться в соответствующий орган и подать необходимые документы.

Как оформить льготу на коммунальные услуги

Член семьи ветерана может оформить льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг без личного присутствия ветерана. Для этого ветеран должен оформить доверенность на супругу или другого представителя.

Если военнослужащий проходит службу, доверенность может заверить командир воинской части. В случае пребывания на лечении документ заверяет руководитель медицинского учреждения.

После этого уполномоченное лицо обращается в Пенсионный фонд Украины с доверенностью и паспортом.

В большинстве случаев для оформления льгот необходимо удостоверение участника боевых действий. В то же время органы местного самоуправления могут устанавливать собственные программы поддержки и определять дополнительные документы.

Информацию о конкретных условиях оформления рекомендуют уточнять по месту жительства.

Если в семье есть несколько человек, которые имеют право на льготы, они не суммируются. На одну семью применяется льгота только одного из ее членов.

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны предусмотрено бесплатное захоронение или компенсация расходов, связанных с похоронами.

Размер компенсации зависит от норм, установленных органами местного самоуправления.

Для получения выплаты необходимо обратиться в орган социальной защиты населения и предоставить заявление, свидетельство о смерти, документы, подтверждающие расходы, удостоверение ветерана и документ, подтверждающий факт осуществления захоронения заявителем.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине могут изменить подход к реализации права ветеранов войны и других льготных категорий граждан на бесплатное получение земельных участков. В частности, Кабмину предлагают предоставить возможность получать фиксированную денежную компенсацию в размере 200 тысяч гривен вместо земли — в случаях, когда человек сам выберет такой вариант или когда предоставить участок будет невозможно из-за отсутствия свободных земельных ресурсов.

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