Ветеранам предлагают новую льготу: вместо земельного участка можно будет получить 200 тысяч гривен

Инициатива предусматривает выплату 200 тысяч гривен тем, кто имеет право на землю, но не может ее получить или хочет воспользоваться средствами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине могут изменить подход к реализации права ветеранов войны и других льготных категорий граждан на бесплатное получение земельных участков. В частности, Кабмину предлагают предоставить возможность получать фиксированную денежную компенсацию в размере 200 тысяч гривен вместо земли — в случаях, когда человек сам выберет такой вариант или когда предоставить участок будет невозможно из-за отсутствия свободных земельных ресурсов.

Почему предлагают изменить порядок предоставления земли ветеранам

На сегодняшний день статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает право отдельных категорий граждан, в частности участников боевых действий и ветеранов войны, на бесплатное получение земельных участков из государственной или коммунальной собственности.

Это право является одним из механизмов государственной поддержки людей, которые принимали участие в защите Украины и ее независимости.

В то же время после завершения полномасштабной войны количество лиц, которые будут иметь право на получение земельных участков, может существенно увеличиться. При этом доступные земельные ресурсы, особенно в пределах населенных пунктов, являются ограниченными.

Из-за этого часть ветеранов фактически может не иметь возможности воспользоваться предусмотренной законом льготой — не из-за отсутствия права, а из-за нехватки земельных участков, которые можно передать в собственность.

Предлагают выплачивать ветеранам единовременную компенсацию 200 тысяч гривен

В связи с этим автор петиции №41/010315-26еп предлагает внести изменения в статью 121 Земельного кодекса Украины и предусмотреть альтернативный механизм — единовременную денежную компенсацию вместо земельного участка.

Размер предлагаемой выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Получить компенсацию предлагается по желанию ветерана или в случае, если органы власти не имеют возможности предоставить земельный участок в пределах доступной территории.

Какие преимущества видят во введении компенсации

Автор петиции отмечает, что такой механизм может позволить:

гарантировать реализацию права ветеранов независимо от наличия свободной земли;

обеспечить более прозрачный и справедливый подход к выполнению государственных обязательств;

уменьшить нагрузку на органы местного самоуправления;

избежать возможных злоупотреблений при распределении земельных участков;

предоставить ветеранам возможность самостоятельно определять направление использования средств.

В частности, компенсацию можно было бы направить на приобретение жилья, развитие собственного дела, лечение или другие потребности.

Что предлагают изменить в Земельном кодексе

Инициатор петиции предлагает закрепить в законодательстве четкую возможность получения единовременной денежной компенсации в размере 200 тысяч гривен для лиц, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка в соответствии с законом.

Таким образом, вместо исключительно земельной формы поддержки государство могло бы предложить ветеранам выбор между получением участка и финансовой выплатой.

По замыслу автора, это должно помочь перейти от формального существования льготы к ее реальному выполнению для каждого ветерана, который имеет соответствующее право.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.