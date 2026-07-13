Ветеранам предлагают новую льготу: вместо земельного участка можно будет получить 200 тысяч гривен
В Украине могут изменить подход к реализации права ветеранов войны и других льготных категорий граждан на бесплатное получение земельных участков. В частности, Кабмину предлагают предоставить возможность получать фиксированную денежную компенсацию в размере 200 тысяч гривен вместо земли — в случаях, когда человек сам выберет такой вариант или когда предоставить участок будет невозможно из-за отсутствия свободных земельных ресурсов.
Почему предлагают изменить порядок предоставления земли ветеранам
На сегодняшний день статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает право отдельных категорий граждан, в частности участников боевых действий и ветеранов войны, на бесплатное получение земельных участков из государственной или коммунальной собственности.
Это право является одним из механизмов государственной поддержки людей, которые принимали участие в защите Украины и ее независимости.
В то же время после завершения полномасштабной войны количество лиц, которые будут иметь право на получение земельных участков, может существенно увеличиться. При этом доступные земельные ресурсы, особенно в пределах населенных пунктов, являются ограниченными.
Из-за этого часть ветеранов фактически может не иметь возможности воспользоваться предусмотренной законом льготой — не из-за отсутствия права, а из-за нехватки земельных участков, которые можно передать в собственность.
Предлагают выплачивать ветеранам единовременную компенсацию 200 тысяч гривен
В связи с этим автор петиции №41/010315-26еп предлагает внести изменения в статью 121 Земельного кодекса Украины и предусмотреть альтернативный механизм — единовременную денежную компенсацию вместо земельного участка.
Размер предлагаемой выплаты составляет 200 тысяч гривен.
Получить компенсацию предлагается по желанию ветерана или в случае, если органы власти не имеют возможности предоставить земельный участок в пределах доступной территории.
Какие преимущества видят во введении компенсации
Автор петиции отмечает, что такой механизм может позволить:
- гарантировать реализацию права ветеранов независимо от наличия свободной земли;
- обеспечить более прозрачный и справедливый подход к выполнению государственных обязательств;
- уменьшить нагрузку на органы местного самоуправления;
- избежать возможных злоупотреблений при распределении земельных участков;
- предоставить ветеранам возможность самостоятельно определять направление использования средств.
В частности, компенсацию можно было бы направить на приобретение жилья, развитие собственного дела, лечение или другие потребности.
Что предлагают изменить в Земельном кодексе
Инициатор петиции предлагает закрепить в законодательстве четкую возможность получения единовременной денежной компенсации в размере 200 тысяч гривен для лиц, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка в соответствии с законом.
Таким образом, вместо исключительно земельной формы поддержки государство могло бы предложить ветеранам выбор между получением участка и финансовой выплатой.
По замыслу автора, это должно помочь перейти от формального существования льготы к ее реальному выполнению для каждого ветерана, который имеет соответствующее право.
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