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Ветеранам предлагают новую льготу: вместо земельного участка можно будет получить 200 тысяч гривен

19:07, 13 июля 2026
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Инициатива предусматривает выплату 200 тысяч гривен тем, кто имеет право на землю, но не может ее получить или хочет воспользоваться средствами.
Ветеранам предлагают новую льготу: вместо земельного участка можно будет получить 200 тысяч гривен
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В Украине могут изменить подход к реализации права ветеранов войны и других льготных категорий граждан на бесплатное получение земельных участков. В частности, Кабмину предлагают предоставить возможность получать фиксированную денежную компенсацию в размере 200 тысяч гривен вместо земли — в случаях, когда человек сам выберет такой вариант или когда предоставить участок будет невозможно из-за отсутствия свободных земельных ресурсов.

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Почему предлагают изменить порядок предоставления земли ветеранам

На сегодняшний день статья 121 Земельного кодекса Украины предусматривает право отдельных категорий граждан, в частности участников боевых действий и ветеранов войны, на бесплатное получение земельных участков из государственной или коммунальной собственности.

Это право является одним из механизмов государственной поддержки людей, которые принимали участие в защите Украины и ее независимости.

В то же время после завершения полномасштабной войны количество лиц, которые будут иметь право на получение земельных участков, может существенно увеличиться. При этом доступные земельные ресурсы, особенно в пределах населенных пунктов, являются ограниченными.

Из-за этого часть ветеранов фактически может не иметь возможности воспользоваться предусмотренной законом льготой — не из-за отсутствия права, а из-за нехватки земельных участков, которые можно передать в собственность.

Предлагают выплачивать ветеранам единовременную компенсацию 200 тысяч гривен

В связи с этим автор петиции №41/010315-26еп предлагает внести изменения в статью 121 Земельного кодекса Украины и предусмотреть альтернативный механизм — единовременную денежную компенсацию вместо земельного участка.

Размер предлагаемой выплаты составляет 200 тысяч гривен.

Получить компенсацию предлагается по желанию ветерана или в случае, если органы власти не имеют возможности предоставить земельный участок в пределах доступной территории.

Какие преимущества видят во введении компенсации

Автор петиции отмечает, что такой механизм может позволить:

  • гарантировать реализацию права ветеранов независимо от наличия свободной земли;
  • обеспечить более прозрачный и справедливый подход к выполнению государственных обязательств;
  • уменьшить нагрузку на органы местного самоуправления;
  • избежать возможных злоупотреблений при распределении земельных участков;
  • предоставить ветеранам возможность самостоятельно определять направление использования средств.

В частности, компенсацию можно было бы направить на приобретение жилья, развитие собственного дела, лечение или другие потребности.

Что предлагают изменить в Земельном кодексе

Инициатор петиции предлагает закрепить в законодательстве четкую возможность получения единовременной денежной компенсации в размере 200 тысяч гривен для лиц, которые имеют право на бесплатное получение земельного участка в соответствии с законом.

Таким образом, вместо исключительно земельной формы поддержки государство могло бы предложить ветеранам выбор между получением участка и финансовой выплатой.

По замыслу автора, это должно помочь перейти от формального существования льготы к ее реальному выполнению для каждого ветерана, который имеет соответствующее право.

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