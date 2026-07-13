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Ветеранам пропонують нову пільгу: замість земельної ділянки можна буде отримати 200 тисяч гривень

19:07, 13 липня 2026
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Ініціатива передбачає виплату 200 тисяч гривень тим, хто має право на землю, але не може її отримати або хоче скористатися коштами.
Ветеранам пропонують нову пільгу: замість земельної ділянки можна буде отримати 200 тисяч гривень
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В Україні можуть змінити підхід до реалізації права ветеранів війни та інших пільгових категорій громадян на безоплатне отримання земельних ділянок. Зокрема, Кабміну пропонують надати можливість отримувати фіксовану грошову компенсацію у розмірі 200 тисяч гривень замість землі — у випадках, коли людина сама обере такий варіант або коли надати ділянку буде неможливо через відсутність вільних земельних ресурсів.

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Чому пропонують змінити порядок надання землі ветеранам

На сьогодні стаття 121 Земельного кодексу України передбачає право окремих категорій громадян, зокрема учасників бойових дій та ветеранів війни, на безоплатне отримання земельних ділянок із державної чи комунальної власності.

Це право є одним із механізмів державної підтримки людей, які брали участь у захисті України та її незалежності.

Водночас після завершення повномасштабної війни кількість осіб, які матимуть право на отримання земельних ділянок, може суттєво збільшитися. При цьому доступні земельні ресурси, особливо в межах населених пунктів, є обмеженими.

Через це частина ветеранів може фактично не мати можливості скористатися передбаченою законом пільгою — не через відсутність права, а через нестачу земельних ділянок, які можна передати у власність.

Пропонують виплачувати ветеранам одноразову компенсацію 200 тисяч гривень

У зв’язку з цим автор петиції №41/010315-26еп пропонує внести зміни до статті 121 Земельного кодексу України та передбачити альтернативний механізм — одноразову грошову компенсацію замість земельної ділянки.

Розмір запропонованої виплати становить 200 тисяч гривень.

Отримати компенсацію пропонується за бажанням ветерана або у випадку, якщо органи влади не мають можливості надати земельну ділянку в межах доступної території.

Які переваги бачать у запровадженні компенсації

Автор петиції зазначає, що такий механізм може дозволити:

  • гарантувати реалізацію права ветеранів незалежно від наявності вільної землі;
  • забезпечити більш прозорий та справедливий підхід до виконання державних зобов’язань;
  • зменшити навантаження на органи місцевого самоврядування;
  • уникнути можливих зловживань під час розподілу земельних ділянок;
  • надати ветеранам можливість самостійно визначати напрям використання коштів.

Зокрема, компенсацію можна було б спрямувати на придбання житла, розвиток власної справи, лікування або інші потреби.

Що пропонують змінити у Земельному кодексі

Ініціатор петиції пропонує закріпити в законодавстві чітку можливість отримання одноразової грошової компенсації у розмірі 200 тисяч гривень для осіб, які мають право на безоплатне отримання земельної ділянки відповідно до закону.

Таким чином, замість виключно земельної форми підтримки держава могла б запропонувати ветеранам вибір між отриманням ділянки та фінансовою виплатою.

За задумом автора, це має допомогти перейти від формального існування пільги до її реального виконання для кожного ветерана, який має відповідне право.

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