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Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины

15:09, 14 июля 2026
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Парламент поддержал проект постановления об отставке Премьер-министра Украины.
Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра Украины
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Верховная Рада Украины 14 июля 258 голосами поддержала проект постановления 15407 об отставке Премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», накануне в парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Свириденко с должности главы правительства.

Соответствующий вопрос рассмотрел Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, который поддержал заявление Премьер-министра об отставке и рекомендовал парламенту принять соответствующее решение.

В постановлении Верховной Рады указано, что решение принято в соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 и частью второй статьи 115 Конституции Украины.

«Принять отставку Премьер-министра Украины Свириденко Юлии Анатольевны», — говорится в тексте постановления.

Юлия Свириденко заявила, что подала в отставку из-за необходимости обновления Кабинета министров. По ее словам, такое решение было принято после разговора с Президентом Украины.

Как Свириденко сообщила во время заседания профильного комитета, глава государства четко обозначил необходимость обновления Кабмина. Речь идет о перезагрузке правительства и усилении отдельных направлений работы.

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Верховная Рада Украины правительство Юлия Свириденко

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