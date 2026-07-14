Герман Сметанин объявил об увольнении с должности гендиректора «Укроборонпрома»

Герман Сметанин сообщил о завершении работы в должности Генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

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Герман Сметанин объявил о завершении работы в должности генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

Он работал в должности с июля 2025 года.

Чиновник не сообщил причины своего увольнения с должности. В то же время, его отставка состоялась на фоне скандала вокруг складов «Укроборонпрома» в Вишневом Киевской области.

В ночь на 6 июля русские войска совершили массированный обстрел города. После атаки в Вишневом зафиксировали вторичную детонацию, из-за чего эвакуировали около 600 человек. В результате удара в городе было повреждено 13 гектаров жилой застройки.

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ставший целью российского обстрела объект в Вишневом был составом боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома».

Через несколько дней заместитель председателя СБУ Александр Поклад доложил Владимиру Зеленскому, что руководители двух государственных предприятий действовали с нарушением закона и вопреки решению Ставки верховного главнокомандующего.

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