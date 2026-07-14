  1. В Украине

Герман Сметанин объявил об увольнении с должности гендиректора «Укроборонпрома»

15:37, 14 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Герман Сметанин сообщил о завершении работы в должности Генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».
Герман Сметанин объявил об увольнении с должности гендиректора «Укроборонпрома»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Герман Сметанин объявил о завершении работы в должности генерального директора Акционерного общества «Украинская оборонная промышленность».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Он работал в должности с июля 2025 года.

Чиновник не сообщил причины своего увольнения с должности. В то же время, его отставка состоялась на фоне скандала вокруг складов «Укроборонпрома» в Вишневом Киевской области.

В ночь на 6 июля русские войска совершили массированный обстрел города. После атаки в Вишневом зафиксировали вторичную детонацию, из-за чего эвакуировали около 600 человек. В результате удара в городе было повреждено 13 гектаров жилой застройки.

9 июля Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ставший целью российского обстрела объект в Вишневом был составом боеприпасов одного из предприятий «Укроборонпрома».

Через несколько дней заместитель председателя СБУ Александр Поклад доложил Владимиру Зеленскому, что руководители двух государственных предприятий действовали с нарушением закона и вопреки решению Ставки верховного главнокомандующего.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение Укроборонпром

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Мобильные укрытия на остановках и освобождение убежищ от арендаторов: на 5-м году войны власть взялась за гражданскую защиту населения

Новые ультиматумы от ВР: 10 минут на доступ к мобильному укрытию и 24 часа на выселение бизнеса из арендованных убежищ.

Одесский апелляционный суд получит новых судей: ВСП согласовал три кандидатуры

ВСП согласовал трех претендентов на должности судей Одесского апелляционного суда, рассмотрение еще одной кандидатуры отложено.

ВСП согласовал кандидатуру Русланы Пивоваровой на должность судьи Второго ААС: что известно о ней

ВСП поддержал назначение Русланы Пивоваровой судьей Второго апелляционного административного суда.

ВСП избрал кандидатов в ВАКС: кто может стать новыми судьями Антикоррупционного суда

Что известно о кандидатах в Высший антикоррупционный суд.

Незадекларированные корпоративные права и пропущенные сведения о детях: что проверял Этический совет в декларации Ярослава Мельника

Этическая рулетка: как Этический совет формирует новую практику оценивания деклараций добропорядочности кандидатов на должность члена ВСП.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]