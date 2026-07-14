Не только по собственному желанию: когда работник может уволиться до окончания срочного трудового договора

Заключая срочный трудовой договор, работник фактически соглашается работать на определенный срок.

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Работники, которые трудятся по срочному трудовому договору, не могут уволиться по собственному желанию до окончания срока его действия без уважительных причин. Порядок досрочного расторжения таких договоров определяется Кодексом законов о труде Украины.

Согласно статье 21 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), трудовой договор является соглашением между работником и работодателем, по которому работник обязуется выполнять определенную работу, а работодатель — выплачивать заработную плату и обеспечивать надлежащие условия труда. Вопросы прекращения трудовых отношений регулируются статьями 36, 38, 39, 40 и 41 КЗоТ Украины.

Как предусмотрено статьей 39 КЗоТ, порядок расторжения срочного трудового договора по инициативе работника отличается от правил, применяемых к бессрочным трудовым договорам в соответствии со статьей 38 КЗоТ.

Заключая срочный трудовой договор, работник соглашается работать в течение определенного срока, поэтому не может прекратить трудовые отношения в одностороннем порядке до окончания срока действия договора без уважительных оснований.

В то же время статья 39 КЗоТ позволяет досрочно расторгнуть срочный трудовой договор по требованию работника в случае:

болезни или инвалидности, препятствующих выполнению работы;

нарушения работодателем законодательства о труде, коллективного или трудового договора;

наличия оснований, предусмотренных частью первой статьи 38 КЗоТ.

К таким основаниям относятся переезд на новое место жительства, перевод мужа или жены на работу в другую местность, поступление в учебное заведение, невозможность проживания в определенной местности по медицинскому заключению, беременность, уход за ребенком до 14 лет или ребенком с инвалидностью, уход за больным членом семьи либо лицом с инвалидностью I группы, выход на пенсию, прием на работу по конкурсу, а также другие уважительные причины.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», трудовой договор — это соглашение между работником и работодателем (работодателем — физическим лицом), по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель — физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон.

Трудовым договором регулируется процесс организации трудовой деятельности, тогда как при гражданско-правовом договоре процесс организации деятельности остается за его пределами, а целью договора является получение определенного результата.