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Что такое трудовой договор и какие его признаки

23:48, 27 февраля 2025
Трудовой договор, как правило, заключается на неопределенное время.
Что такое трудовой договор и какие его признаки
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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области объясняет, что такое трудовой договор и какие его признаки.

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем (работодателем – физическим лицом), согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель – физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством.

Основными признаками трудового договора являются:

  • труд юридически несамостоятельный, протекает в рамках определенного предприятия, учреждения, организации (юридического лица) или у отдельного гражданина (физического лица);
  • труд имеет гарантированную оплату;трудовой договор, как правило, заключается на неопределенное время;
  • осуществление трудовой деятельности происходит, как правило, в составе трудового коллектива;
  • выполнение в течение установленного рабочего времени определенных норм труда;
  • установление особых условий материальной ответственности;
  • применение мер дисциплинарной ответственности;
  • обеспечение работодателем социальных гарантий.

Трудовым договором регулируется процесс организации трудовой деятельности, а по гражданско-правовому договору процесс организации деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного результата.

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