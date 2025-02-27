Управление инспекционной деятельности в Харьковской области объясняет, что такое трудовой договор и какие его признаки.
Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем (работодателем – физическим лицом), согласно которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель – физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством.
Основными признаками трудового договора являются:
Трудовым договором регулируется процесс организации трудовой деятельности, а по гражданско-правовому договору процесс организации деятельности остается за его пределами, целью договора является получение определенного результата.
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