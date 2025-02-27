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Що таке трудовий договір та які його ознаки

23:48, 27 лютого 2025
Трудовий договір, як правило, укладається на невизначений час.
Що таке трудовий договір та які його ознаки
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Управління інспекційної діяльності у Харківській області пояснює, що таке трудовий договір та які його ознаки.

Трудовий договір – угода між працівником і роботодавцем (роботодавцем – фізичною особою), за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а роботодавець (роботодавець – фізична особа) зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Основними ознаками трудового договору є:

  • праця юридично несамостійна, протікає в рамках певного підприємства, установи, організації (юридичної особи) або в окремого громадянина (фізичної особи);
  • праця має гарантовану оплату;
  • трудовий договір, як правило, укладається на невизначений час;
  • здійснення трудової діяльності відбувається, як правило, в складі трудового колективу;
  • виконання протягом встановленого робочого часу певних норм праці;
  • встановлення спеціальних умов матеріальної відповідальності;
  • застосування заходів дисциплінарної відповідальності;
  • забезпечення роботодавцем соціальних гарантій.

Трудовим договором регулюється процес організації трудової діяльності, а за цивільно-правовим договором процес організації діяльності залишається поза його межами, метою договору є отримання певного результату.

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