Демобілізація для контрактників, дистанційне ВЛК та грошове забезпечення пораненим до самого звільнення: які зміни пропонують у ВР

Чи може військовослужбовець розрахувати на фінансову стабільність, якщо лікування триває понад рік: ініціатива пропонує збереження грошового забезпечення до моменту звільнення, незалежно від терміну реабілітації.

Фото: Генштаб ЗСУ

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З початку повномасштабної агресії питання безперервної служби протягом тривалого часу стало одним із найчутливіших для військових та їхніх родин. Відсутність чітких механізмів повернення до цивільного життя — головний чинник зниження мотивації до служби.

Чинне законодавство не містить комплексного механізму, який би гарантував реальне повернення ветеранів до цивільного життя та захищав їх від негайного повторного призову. Представлений у Верховній Раді законопроєкт № 15404 спрямований на створення правових підстав для демобілізації та посилення соціального захисту тих, хто потребує тривалого лікування.

Нові правила лікування військовослужбовців: дистанційне ВЛК, безперервні виплати та зміни до відпусток

Законопроєкт пропонує оновити порядок лікування та реабілітації військовослужбовців, а також гарантії збереження їхнього грошового забезпечення.

Зокрема, військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном і через стан здоров'я не можуть особисто прибути на військово-лікарську комісію, зможуть проходити ВЛК дистанційно. Порядок проведення такого огляду визначатиме Міністерство оборони.

Крім того, документ пропонує закріпити гарантію безперервної виплати грошового забезпечення. Якщо лікування або реабілітація тривають понад 12 місяців, військовослужбовець і надалі отримуватиме грошове забезпечення до дня звільнення зі служби. Наразі після спливу 12-місячного строку існує ризик припинення таких виплат.

Також законопроєкт уточнює порядок обчислення відпустки для лікування. Час, необхідний для проїзду територією України до місця лікування або назад, не включатиметься до тривалості відпустки. При цьому може бути враховано до двох діб на дорогу в один бік.

Захист від повторної мобілізації: зміни до ст. 23 Закону про мобілізацію

Законопроєкт впроваджує нові категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації.

Так, особи, звільнені зі служби за контрактом (за певними підставами), не підлягають призову до досягнення ними 25 років. Вони можуть бути призвані лише за власною згодою.

Військовозобов'язані, які пройшли службу за контрактом та були звільнені, не підлягають призову протягом усього періоду дії воєнного стану. Це створює суттєву перевагу для залучення громадян до контрактної служби, гарантуючи їм право на цивільне життя після виконання контракту.

Запропоновані зміни мають посилити соціальні гарантії для військовослужбовців та підвищити привабливість контрактної служби.

Водночас реалізація окремих положень може вимагати додаткових організаційних рішень. Зокрема, запровадження дистанційного проходження військово-лікарської комісії для військовослужбовців, які лікуються за кордоном, потребуватиме затвердження відповідного порядку Міністерством оборони. Також у разі прийняття запропонованих змін може виникнути необхідність перегляду підходів до комплектування війська, якщо від повторної мобілізації буде звільнено нові категорії військовозобов'язаних.

Закон матиме пріоритет над підзаконними актами

Законопроєкт також передбачає необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність до нових положень у разі його ухвалення.

При цьому судова практика неодноразово виходила з того, що підзаконні нормативні акти не можуть звужувати права, встановлені законом. Саме тому порядок проведення дистанційних ВЛК та інші процедури, які в подальшому визначатимуться Кабінетом Міністрів України чи Міністерством оборони, мають відповідати положенням закону та не створювати додаткових обмежень для реалізації прав військовослужбовців.

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