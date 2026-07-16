Жінки в ЗСУ: чому добровільний вступ не дає права звільнитися у будь-який момент

Які правила діють у 2026 році для звільнення жінок з військової служби.

Фото: tsn.ua

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Чи може жінка, яка добровільно вступила на військову службу, звільнитися за власним бажанням? Це одне з найпоширеніших запитань серед військовослужбовиць та їхніх родин.

Сам факт добровільного вступу на військову службу не надає права звільнитися у будь-який момент за власним бажанням.

Після укладення контракту або призову на військову службу жінка набуває статусу військовослужбовиці. Відтоді на неї поширюються ті самі норми законодавства, права, обов'язки та обмеження, що й на інших військовослужбовців.

Станом на 2026 рік у лавах Збройних сил України проходять службу понад 75 тисяч жінок, із яких понад 55 тисяч є військовослужбовицями. Жінки виконують службові обов'язки нарівні з чоловіками, зокрема й у районах ведення бойових дій.

Водночас законодавство не встановлює окремого порядку звільнення з військової служби саме для жінок. За винятком підстав, пов'язаних із вагітністю та доглядом за дитиною, військовослужбовиці звільняються на загальних підставах, визначених статтею 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Під час дії воєнного стану перелік підстав для звільнення з військової служби є обмеженим. Водночас закон передбачає низку сімейних обставин та інших випадків, за яких військовослужбовиця може припинити службу.

Коли військовослужбовиця може звільнитися з армії

Військовослужбовиця може бути звільнена за станом здоров’я. Така підстава застосовується, якщо вона отримала інвалідність унаслідок участі в бойових діях і не бажає продовжувати військову службу, або якщо військово-лікарська комісія визнала її непридатною чи тимчасово непридатною до проходження служби. У разі встановлення тимчасової непридатності військовослужбовиця має повторно пройти ВЛК у визначений законодавством строк для підтвердження відповідного висновку.

Ще однією підставою для звільнення є сімейні обставини.

Зокрема, право на звільнення мають військовослужбовиці, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, утримують трьох і більше неповнолітніх дітей за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, виховують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи або дитину, яка має тяжкі захворювання, зокрема цукровий діабет чи онкологічні захворювання. Також звільнення можливе для військовослужбовиць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до трьох років, а в окремих випадках — до шести років, є вагітними, здійснюють постійний догляд за чоловіком чи батьками з інвалідністю I або II групи або мають близьких родичів, які загинули внаслідок проведення антитерористичної операції чи відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України.

Які документи треба для звільнення

Для звільнення військовослужбовиця має подати рапорт та документи, які підтверджують наявність відповідної підстави. Залежно від конкретної ситуації до рапорту можуть додаватися:

свідоцтва про народження дітей;

довідки про захворювання;

висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років; медичний висновок про вагітність та пологи;

документи про інвалідність (довідка до акту огляду МСЕК, витяг з рішення експертної команди).

Після подання документів командир зобов'язаний невідкладно розглянути рапорт, але не пізніше ніж протягом 48 годин з моменту його отримання. За результатами розгляду видається наказ про звільнення військовослужбовиці або про відмову в задоволенні рапорту.

Якщо у звільненні відмовили, таке рішення можна оскаржити. Для цього військовослужбовиця має право звернутися зі скаргою до вищого командира, оперативного командування, Генерального штабу ЗСУ або Міністерства оборони України в досудовому порядку. Крім того, відмову можна оскаржити в судовому порядку, подавши позов до окружного адміністративного суду.

Зазначимо, що в Україні мобілізація жінок відбувається виключно на добровільних засадах. Як раніше писала «Судово-юридична газета», жінки підлягають військовому обліку лише за умови, що вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і здобули медичну або фармацевтичну спеціальність у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої чи вищої освіти. Водночас постановка на військовий облік не означає мобілізацію, а здійснюється для формування та ведення обліку резерву фахівців медичної сфери.

При цьому призов на військову службу або залучення до виконання завдань із забезпечення оборони держави в умовах воєнного стану для жінок, які перебувають на військовому обліку, можливі лише на добровільних засадах. Для цього необхідно подати власноруч написану заяву на ім’я керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Жінки, які не мають медичної чи фармацевтичної освіти, не підлягають обов'язковій постановці на військовий облік, а їхній вступ на військову службу можливий виключно за власним бажанням.

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