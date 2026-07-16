Україна повернула з Німеччини та Італії екснардепа і посадовця, яких підозрюють в економічних злочинах

В Україну екстрадували екснардепа та колишнього фіндиректора, яких підозрюють у багатомільйонних злочинах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна домоглася екстрадиції з Німеччини та Італії двох осіб, які тривалий час переховувалися за кордоном від українського правосуддя. Обидвох уже доставили в Україну.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, з Німеччини екстрадовано колишнього народного депутата України VIII скликання, якого обвинувачують у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн.

За даними слідства, у 2017 році за його участю через брокерські компанії було проведено 71 циклічну операцію з облігаціями внутрішньої державної позики. Слідство вважає, що ці операції мали заздалегідь визначений результат і лише створювали видимість законного інвестиційного доходу, що дало змогу легалізувати 19,8 млн грн, одержаних злочинним шляхом. Обвинувальний акт у цій справі вже перебуває на розгляді суду.

Також з Італії екстрадовано колишнього керівника фінансового департаменту одного з підприємств. За словами Генерального прокурора, це лише третя екстрадиція, погоджена італійською стороною з 2022 року.

Слідство підозрює посадовця у розтраті коштів підприємства та його акціонера, а також у використанні підроблених документів для отримання кредиту в іноземному банку. Загальна сума завданих збитків становить майже 944 тисячі доларів США.

Наразі один із екстрадованих постане перед судом, а щодо іншого триває досудове розслідування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.