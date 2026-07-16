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Їдете поїздом до Польщі — ще на одному маршруті прикордонний контроль можуть провести під час поїздки

08:32, 16 липня 2026 2k
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Пасажири ще одного міжнародного поїзда до Польщі зможуть проходити прикордонний і митний контроль дорогою.
Їдете поїздом до Польщі — ще на одному маршруті прикордонний контроль можуть провести під час поїздки
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Уряд розширив можливості проведення прикордонного та митного контролю в міжнародних пасажирських поїздах між Україною та Польщею. Відтепер експериментальний проєкт охоплюватиме ще один маршрут, а контрольні процедури зможуть проводити не лише під час руху поїздів, а й під час їхньої стоянки на окремих станціях. Очікується, що такі зміни мають зробити перетин державного кордону швидшим і зручнішим для пасажирів.

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Кабмін ухвалив постанову № 921, якою вніс зміни до пункту 5 Порядку реалізації експериментального проєкту щодо особливостей організації та здійснення прикордонного та митного контролю під час руху пасажирських поїздів.

Які маршрути охоплює експериментальний проєкт

Згідно зі змінами, експериментальний проєкт реалізовуватиметься на міжнародних залізничних маршрутах Україна — Республіка Польща — Україна через дві прикордонні станції:

  • Ягодин — із проведенням прикордонного та митного контролю під час руху поїздів на ділянці Ковель — Ягодин — Ковель;
  • Мостиська-2 — із проведенням прикордонного та митного контролю під час руху поїздів на ділянці Львів — Мостиська-2 — Львів.

Таким чином, уряд поширив експеримент не лише на маршрут через Ягодин, а й на напрямок через Мостиська-2.

Де тепер можуть проводити прикордонний і митний контроль

Постанова також передбачає, що прикордонний та митний контроль може здійснюватися:

  • під час руху пасажирських поїздів;
  • під час їхньої стоянки на станціях Ковель, Мостиська-2, Львів та Ягодин.

Контроль проводитиметься відповідно до технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів і вантажів, які переміщуються через державний кордон України.

Що ще змінила постанова

Документом перший абзац пункту 5 Порядку викладено в новій редакції. У зв'язку з цим попередні другий — четвертий абзаци цього пункту тепер вважаються відповідно п'ятим — сьомим.

Постанова вносить зміни до порядку реалізації експериментального проєкту щодо особливостей організації та здійснення прикордонного та митного контролю під час руху міжнародних пасажирських поїздів між Україною та Польщею.

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Польща уряд Кабінет Міністрів України

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