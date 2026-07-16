Чи можна одним платіжним дорученням сплатити всі податки

Сплата податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску, авансових платежів і грошової застави на бюджетні, небюджетні, єдиний або депозитний рахунки оформлюється окремою платіжною інструкцією за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати.

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Сплата податків, зборів, платежів та єдиного внеску у 2026 році має оформлюватися окремими платіжними інструкціями за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати. Одне платіжне доручення для всіх податкових зобов’язань не передбачене чинним порядком.

Правила заповнення реквізиту «Призначення платежу» у платіжній інструкції під час сплати податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску, авансових платежів та грошової застави визначені пунктами 1–4 розділу ІІ Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року №148, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за №528/39584.

Відповідно до Порядку №148, під час здійснення платежів платник у реквізиті «Призначення платежу» має зазначити:

код виду сплати;

додаткову інформацію запису.

Код виду сплати визначається відповідно до Переліку кодів видів сплати, який є додатком 1 до Порядку №148.

У полі «Додаткова інформація запису» платник може зазначити інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Водночас суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на підставі ліцензії або спеціального дозволу, мають вказати інформацію про звітний (податковий) період, за який сплачуються податкові зобов’язання, а також реквізити дозвільного документа.

У податковій службі зазначили, що сплата податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску, авансових платежів і грошової застави на бюджетні, небюджетні, єдиний або депозитний рахунки оформлюється окремою платіжною інструкцією за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати.

Якщо платник під час сплати податків, зборів, платежів або єдиного внеску, які адмініструє ДПС, не зазначив код виду сплати у реквізиті «Призначення платежу» або вказав код, якого немає у додатку 1 до Порядку №148, вважається, що платіж здійснено за кодом виду сплати 101.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», оплата роботодавцем страхування працівників давно використовується як один із соціальних інструментів мотивації персоналу. Однак на практиці саме такі виплати нерідко викликають запитання під час оподаткування та заповнення податкової звітності.