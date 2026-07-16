  1. В Україні

Чи можна одним платіжним дорученням сплатити всі податки

07:44, 16 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сплата податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску, авансових платежів і грошової застави на бюджетні, небюджетні, єдиний або депозитний рахунки оформлюється окремою платіжною інструкцією за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати.
Чи можна одним платіжним дорученням сплатити всі податки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сплата податків, зборів, платежів та єдиного внеску у 2026 році має оформлюватися окремими платіжними інструкціями за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати. Одне платіжне доручення для всіх податкових зобов’язань не передбачене чинним порядком.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Правила заповнення реквізиту «Призначення платежу» у платіжній інструкції під час сплати податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску, авансових платежів та грошової застави визначені пунктами 1–4 розділу ІІ Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 березня 2023 року №148, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 березня 2023 року за №528/39584.

Відповідно до Порядку №148, під час здійснення платежів платник у реквізиті «Призначення платежу» має зазначити:

  • код виду сплати;
  • додаткову інформацію запису.

Код виду сплати визначається відповідно до Переліку кодів видів сплати, який є додатком 1 до Порядку №148.

У полі «Додаткова інформація запису» платник може зазначити інформацію щодо переказу коштів у довільній формі. Водночас суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність на підставі ліцензії або спеціального дозволу, мають вказати інформацію про звітний (податковий) період, за який сплачуються податкові зобов’язання, а також реквізити дозвільного документа.

У податковій службі зазначили, що сплата податків, зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску, авансових платежів і грошової застави на бюджетні, небюджетні, єдиний або депозитний рахунки оформлюється окремою платіжною інструкцією за кожним напрямом сплати та кожним кодом виду сплати.

Якщо платник під час сплати податків, зборів, платежів або єдиного внеску, які адмініструє ДПС, не зазначив код виду сплати у реквізиті «Призначення платежу» або вказав код, якого немає у додатку 1 до Порядку №148, вважається, що платіж здійснено за кодом виду сплати 101.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», оплата роботодавцем страхування працівників давно використовується як один із соціальних інструментів мотивації персоналу. Однак на практиці саме такі виплати нерідко викликають запитання під час оподаткування та заповнення податкової звітності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес податкова підприємець податки Податковий кодекс України

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Адміністрація закладів покарань не зможе більше читати листи вʼязнів: Мінʼюст розширив список заборон

Тепер відповідь на скарги засуджені зможуть отримати на власну флешку, а листи до Міжнародного кримінального суду відправляються без жодної цензури.

Незаконна мобілізація за одну добу: як суди скасовують накази про призов

Топ-5 судових рішень липня: скасування штрафів ТЦК та поновлення прав військовозобов'язаних.

Релігійний мотив насильства потребує окремої перевірки: ЄСПЛ визнав порушення Україною при розслідуванні нападу на Свідків Єгови

ЄСПЛ визнав, що Україна не забезпечила ефективного розслідування нападу на Свідків Єгови та не перевірила належним чином його можливий релігійний мотив.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: як впливає офіційна робота студента на виплати від держави

Пенсійний фонд пояснив, чи впливає офіційне працевлаштування на виплату пенсії студентам, які навчаються за денною формою.

Декриміналізація порнографії та захист дітей: що насправді ухвалила Верховна Рада

Чи справді в Україні легалізують порнографію та чи будуть судити за інтимні фото: проєкт 15294 пропонує не легалізацію, а декриміналізацію деякого дорослого контенту.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]