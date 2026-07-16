Пенсія у зв'язку з втратою годувальника: як впливає офіційна робота студента на виплати від держави

Пенсійний фонд пояснив, чи впливає офіційне працевлаштування на виплату пенсії студентам, які навчаються за денною формою.

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Багато студентів, які отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника, відкладають офіційне працевлаштування через побоювання втратити державну підтримку. Особливо це актуально влітку, коли молодь активно шукає роботу або проходить стажування. Водночас чинне законодавство не пов’язує право на таку пенсію з фактом працевлаштування.

Вирішальне значення мають зовсім інші обставини. «Судово-юридична газета» розбиралась, хто має право на пенсію, як її не втратити та що потрібно пам’ятати студентам.

Хто має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника

Правові підстави для призначення цієї виплати визначає Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Відповідно до статті 36 Закону, пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого, які перебували на його утриманні. До таких осіб належать, зокрема, діти.

Окремо закон передбачає гарантії для студентів. Так, право на виплату зберігається за дітьми, які навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Пенсія виплачується до завершення навчання, але не довше ніж до досягнення 23-річного віку.

Крім того, закон враховує перехід між різними рівнями освіти. Якщо після завершення навчання особа вступає до іншого закладу освіти або продовжує навчання на наступному освітньому рівні, право на пенсію також може зберігатися, якщо перерва між навчанням не перевищує чотирьох місяців.

Для дітей-сиріт закон встановлює окрему гарантію – вони отримують пенсію до 23 років незалежно від того, продовжують навчання чи ні.

Чи впливає офіційне працевлаштування на виплату пенсії

Саме це питання найчастіше виникає у студентів, які планують працювати під час навчання. Пенсійний фонд України звернув увагу, що факт працевлаштування не впливає на право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Такий висновок випливає і зі змісту статті 36 Закону. Норма не містить жодної вимоги щодо відсутності роботи або отримання заробітної плати як умови призначення чи продовження виплати пенсії.

Іншими словами, студент може: офіційно працевлаштуватися, працювати за трудовим договором, отримувати заробітну плату і водночас продовжувати отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо він навчається за денною формою та ще не досяг 23 років. Саме ці дві умови є визначальними для продовження виплат.

Які обставини можуть призвести до припинення виплати

Хоча офіційне працевлаштування не є підставою для втрати пенсії, закон визначає випадки, коли право на виплату припиняється. Пенсія може бути припинена, якщо:

студент закінчив навчання;

його відрахували із закладу освіти;

він перевівся із денної форми навчання на заочну або іншу форму, яка не дає права на відповідну пенсію;

особі виповнилося 23 роки (крім випадків, передбачених законом для дітей-сиріт);

виникли інші обставини, через які особа втратила статус непрацездатного члена сім’ї.

Саме ці обставини, а не факт роботи, можуть вплинути на подальшу виплату пенсії.

Чи потрібно повідомляти Пенсійний фонд

Відповідно до статті 44 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», одержувач пенсії зобов’язаний повідомляти орган Пенсійного фонду про обставини, які можуть вплинути на її виплату. Насамперед це стосується припинення навчання, переведення на іншу форму здобуття освіти або інших юридично значущих змін.

Водночас саме офіційне працевлаштування не належить до обставин, які припиняють право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо студент продовжує навчатися за денною формою та відповідає вимогам статті 36 Закону.

Які документи підтверджують право на продовження виплати

Після досягнення 18 років право на пенсію вже не є безумовним, тому Пенсійний фонд повинен мати підтвердження того, що студент продовжує відповідати вимогам закону. Для цього, як правило, подається довідка із закладу освіти, яка підтверджує навчання за денною формою.

Якщо особа вступає до іншого навчального закладу після завершення попереднього рівня освіти, необхідно також підтвердити факт продовження навчання. Саме ці документи мають юридичне значення для продовження виплати пенсії. Натомість довідка з місця роботи чи інформація про офіційне працевлаштування сама по собі не є підставою для припинення виплат.

Таким чином, чинне законодавство чітко розмежовує право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника та факт офіційного працевлаштування. Для студентів визначальними залишаються не наявність роботи чи розмір заробітної плати, а навчання за денною формою та вік до 23 років. Саме тому офіційне працевлаштування не є підставою для припинення виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Натомість студентам варто своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, які дійсно можуть вплинути на право на державну підтримку, зокрема про завершення або припинення навчання.

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