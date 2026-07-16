  1. У світі

Google просить суд ЄС остаточно скасувати штраф у 1,49 млрд євро у антимонопольній справі

00:06, 16 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанія Google закликала суд Європейського Союзу відхилити апеляцію Єврокомісії у справі про штраф у 1,49 млрд євро.
Google просить суд ЄС остаточно скасувати штраф у 1,49 млрд євро у антимонопольній справі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підрозділ Alphabet компанії Google 15 липня закликав суд Європейського Союзу відхилити апеляцію антимонопольних регуляторів ЄС на рішення суду нижчої інстанції, який скасував штраф у розмірі 1,49 млрд євро (1,7 млрд доларів). У компанії заявили, що аргументи регуляторів є помилковими, пише Reuters.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Спір дійшов до Суду Європейського Союзу після того, як регулятори оскаржили рішення Загального суду ЄС від 2024 року, яким було скасовано штраф, накладений на Google у 2019 році. Суд нижчої інстанції вказав на помилки в оцінці справи, проведеній Європейською комісією.

Єврокомісія, яка є антимонопольним органом ЄС, стверджувала, що Google використовувала обмежувальні положення у договорах із видавцями, які не дозволяли конкурентам розміщувати пошукову рекламу на їхніх вебсайтах, що зміцнювало домінуюче становище компанії на ринку онлайн-пошукової реклами.

У Комісії зазначили, що така практика тривала з 2006 до 2016 року. Платформа Google AdSense, яка забезпечує пошукову рекламу, вилучила спірні положення з угод із видавцями у 2016 році.

Адвокат Google Джош Голмс відкинув аргументи Єврокомісії.

«Нові аргументи Комісії є помилковими. Мотиви Загального суду є чіткими та повними», — заявив він колегії з п'яти суддів.

За словами Голмса, Комісія проігнорувала докази, які свідчать, що конкуренти Google мали значні можливості для конкуренції.

Своєю чергою адвокат Єврокомісії Ентоні Доуз розкритикував рішення суду нижчої інстанції, заявивши, що воно покладає на регуляторів безпрецедентний обов'язок аналізувати питання, які вже були врегульовані судовою практикою.

«Цей висновок перевертає судову практику з ніг на голову», — сказав він, додавши, що логіка суду нижчої інстанції фактично означає, що ексклюзивні положення у договорах вважатимуться законними за замовчуванням.

12 листопада радник суду має оприлюднити консультативний, необов'язковий до виконання висновок, а остаточне рішення очікується в наступні місяці.

Штраф у справі AdSense був одним із чотирьох антимонопольних штрафів ЄС, які за майже два десятиліття спорів із Єврокомісією коштували Google загалом 9,5 млрд євро. Рішення Загального суду про скасування цього штрафу стало рідкісною юридичною невдачею для антимонопольного регулятора ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЄС Google

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Декриміналізація порнографії та захист дітей: що насправді ухвалила Верховна Рада

Чи справді в Україні легалізують порнографію та чи будуть судити за інтимні фото: проєкт 15294 пропонує не легалізацію, а декриміналізацію деякого дорослого контенту.

Платіжки та тарифи стануть доступними для людей з інвалідністю: Кабмін зобов’язав постачальників використовувати шрифт Брайля та жестову мову

Особи з інвалідністю зможуть отримувати універсальні електронні комунікаційні послуги на умовах рівноцінного доступу, а спеціальне обладнання для цього забезпечуватиметься за рахунок державних коштів.

ВС визнав недопустимим доказом відеозапис інтерв'ю військовополоненого, опублікований на YouTube, у справі про державну зраду

Відеоінтерв'ю військовополоненого, записане з порушенням процесуальних гарантій, не є допустимим доказом.

Розгляд справи судді Світлани Ченцової, яка штрафувала п’яних водіїв без позбавлення посвідчень, відклали до серпня

Третьою ДП ВРП відкладено розгляд дисциплінарної справи щодо судді Світлани Ченцової.

ВККС відкрила звіти про автоматизований розподіл справ за 2017–2026 роки

Вища кваліфікаційна комісія суддів України розширила набір відкритих даних про автоматизований розподіл справ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]