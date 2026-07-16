Google просить суд ЄС остаточно скасувати штраф у 1,49 млрд євро у антимонопольній справі

Компанія Google закликала суд Європейського Союзу відхилити апеляцію Єврокомісії у справі про штраф у 1,49 млрд євро.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підрозділ Alphabet компанії Google 15 липня закликав суд Європейського Союзу відхилити апеляцію антимонопольних регуляторів ЄС на рішення суду нижчої інстанції, який скасував штраф у розмірі 1,49 млрд євро (1,7 млрд доларів). У компанії заявили, що аргументи регуляторів є помилковими, пише Reuters.

Спір дійшов до Суду Європейського Союзу після того, як регулятори оскаржили рішення Загального суду ЄС від 2024 року, яким було скасовано штраф, накладений на Google у 2019 році. Суд нижчої інстанції вказав на помилки в оцінці справи, проведеній Європейською комісією.

Єврокомісія, яка є антимонопольним органом ЄС, стверджувала, що Google використовувала обмежувальні положення у договорах із видавцями, які не дозволяли конкурентам розміщувати пошукову рекламу на їхніх вебсайтах, що зміцнювало домінуюче становище компанії на ринку онлайн-пошукової реклами.

У Комісії зазначили, що така практика тривала з 2006 до 2016 року. Платформа Google AdSense, яка забезпечує пошукову рекламу, вилучила спірні положення з угод із видавцями у 2016 році.

Адвокат Google Джош Голмс відкинув аргументи Єврокомісії.

«Нові аргументи Комісії є помилковими. Мотиви Загального суду є чіткими та повними», — заявив він колегії з п'яти суддів.

За словами Голмса, Комісія проігнорувала докази, які свідчать, що конкуренти Google мали значні можливості для конкуренції.

Своєю чергою адвокат Єврокомісії Ентоні Доуз розкритикував рішення суду нижчої інстанції, заявивши, що воно покладає на регуляторів безпрецедентний обов'язок аналізувати питання, які вже були врегульовані судовою практикою.

«Цей висновок перевертає судову практику з ніг на голову», — сказав він, додавши, що логіка суду нижчої інстанції фактично означає, що ексклюзивні положення у договорах вважатимуться законними за замовчуванням.

12 листопада радник суду має оприлюднити консультативний, необов'язковий до виконання висновок, а остаточне рішення очікується в наступні місяці.

Штраф у справі AdSense був одним із чотирьох антимонопольних штрафів ЄС, які за майже два десятиліття спорів із Єврокомісією коштували Google загалом 9,5 млрд євро. Рішення Загального суду про скасування цього штрафу стало рідкісною юридичною невдачею для антимонопольного регулятора ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.