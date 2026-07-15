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Працевлаштування під час навчання: чи може студент зберегти пенсію по втраті годувальника

20:40, 15 липня 2026
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Виплати по втраті годувальника здійснюються до закінчення дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Працевлаштування під час навчання: чи може студент зберегти пенсію по втраті годувальника
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Працевлаштування не є підставою для припинення виплати пенсії у зв’язку з втратою годувальника для студентів, які навчаються за денною формою та не досягли 23 років. 

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Відповідно до статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають, зокрема, діти померлого годувальника, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої освіти, професійно-технічних та вищих навчальних закладах.

Виплата такої пенсії здійснюється до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення 23 років. Також закон передбачає право на пенсію для дітей-сиріт до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

У Пенсійному фонді України зазначили, що сам факт працевлаштування не впливає на право отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

Отже, студентка, яка навчається в університеті за денною формою та влаштувалася на роботу, може продовжувати отримувати призначену пенсію, якщо їй ще не виповнилося 23 роки.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», не кожен родич померлої людини автоматично має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Для призначення виплат необхідно відповідати визначеним законом умовам. Отримати пенсію можуть лише певні категорії родичів. До них належать чоловік або дружина, а також батьки померлого, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку.

Також право на виплати мають діти до 18 років, діти старші цього віку з інвалідністю, встановленою до досягнення повноліття, а також діти, які навчаються на денній формі, — до 23 років. До цієї категорії належать і діти-сироти до 23 років.

Крім того, пенсію можуть призначити членам сім’ї людини, яка зникла безвісти, якщо вони перебували на її утриманні.

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