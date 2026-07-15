Голова МСЕК на Миколаївщині приховала майно на понад 2,7 млн грн — справа дійшла до суду

Підставою для ухвалення обвинувального вирокустали матеріали повної перевірки декларації за 2023 рік, проведеної НАЗК.

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Первомайський міськрайонний суд визнав винною голову Первомайської міжрайонної МСЕК Миколаївської області у недостовірному декларуванні та призначив їй покарання.

Як повідомили у НАЗК, посадовиці призначили штраф у розмірі 68 тисяч гривень. Також суд позбавив її права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах охорони здоров’я та експертних командах строком на три роки.

Підставою для ухвалення обвинувального вироку стали матеріали повної перевірки декларації за 2023 рік, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції.

За результатами перевірки НАЗК встановило, що посадовиця внесла недостовірні відомості на суму понад 2,7 млн грн. У декларації вона не зазначила активи та доходи свого чоловіка.

Йдеться про житловий будинок площею 83,6 кв. м, у якому посадовиця проживала разом із сім’єю, земельну ділянку під цим будинком, а також квартиру площею 57,7 кв. м у Первомайську. Загальна вартість цієї нерухомості становить понад 1,5 млн грн.

Також у декларації не були вказані автомобілі Hyundai, ЗАЗ та причіп ТАРЗ загальною вартістю понад 230 тисяч гривень, а також доходи на суму понад 980 тисяч гривень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Національне агентство з питань запобігання корупції за січень—травень 2026 року завершило 354 повні перевірки декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом. Порушення встановлено у 351 декларації, а загальна сума виявлених порушень перевищила 1,7 млрд грн.

За даними НАЗК, у 213 деклараціях виявлено ознаки недостовірних відомостей на понад 1,664 млрд грн. Ще у п’яти деклараціях встановлено ознаки необґрунтованості активів на понад 23 млн грн, а у шести — ознаки незаконного збагачення на понад 87 млн грн. Ефективність повних перевірок за підсумками п’яти місяців становила 63% від кількості завершених перевірок із затвердженим результатом.