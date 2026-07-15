Обов'язкова 5% націнка на тютюнові вироби може зникнути: що пропонують змінити

Продавцям тютюнових виробів пропонують надати право самостійно визначати роздрібні ціни в межах чинного законодавства.

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Малі магазини та кіоски, які продають тютюнові вироби, заявляють, що встановлена державою мінімальна торговельна націнка не дозволяє їм отримувати достатній прибуток. За словами підприємців, значна частина виручки йде на покриття обов'язкових витрат, тому вони пропонують надати бізнесу більше свободи у формуванні роздрібних цін.

Кабмін просять переглянути правила ціноутворення

До Кабміну подано петицію №41/010330-26еп із закликом скасувати вимогу щодо обов'язкової мінімальної торговельної націнки у розмірі 5% на тютюнові вироби.

Автор звернення просить уряд внести відповідні зміни до нормативно-правових актів та надати суб'єктам господарювання право самостійно визначати роздрібну ціну на тютюнові вироби в межах чинного законодавства.

Чому пропонують змінити правила

У петиції зазначається, що для багатьох представників малого бізнесу продаж тютюнових виробів не приносить суттєвого прибутку.

За словами автора, отримані кошти переважно спрямовуються на оплату ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, сплату податків, оренду приміщень, виплату заробітної плати працівникам та інші обов'язкові витрати.

У результаті, як стверджується у зверненні, чимало підприємців фактично не отримують прибутку або навіть працюють зі збитками.

Які зміни пропонують

Автор петиції вважає, що можливість самостійно встановлювати роздрібні ціни сприятиме розвитку малого бізнесу, підвищенню конкуренції та дозволить підприємцям ефективніше вести господарську діяльність без порушення вимог законодавства щодо оподаткування та ліцензування.

У зв'язку з цим Кабмін просять розглянути можливість скасування обов'язкової мінімальної торговельної націнки у 5% на тютюнові вироби та підтримати відповідні зміни.

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