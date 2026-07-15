Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати третьою державою, яка вироблятиме ракети для Patriot

Відповідне політичне рішення США вже ухвалене, а ракети з маркуванням Made in Ukraine можуть стати реальністю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет для зенітних ракетних комплексів Patriot.

За його словами, у разі реалізації відповідних домовленостей Україна може стати третьою державою в історії, яка матиме право на таке виробництво.

«Я дякую Президенту Америки за політичне рішення, яке вже є історичним і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. І дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло і ракети до Patriot з маркуванням Made in Ukraine чимшвидше стали реальністю», – зазначив Глава держави під час виступу з нагоди Дня Української Державності – Дня хрещення Київської Русі – України.

Президент наголосив, що виробництво таких ракет в Україні стане важливим кроком для посилення захисту держави та наближення миру.

Крім того, Зеленський заявив про розвиток українських далекобійних спроможностей. За його словами, Україна вперше створює власну балістичну зброю та далекобійні ударні засоби, які вже довели свою ефективність.

«Україна вперше будує свою балістику й дипстрайки. І це не просто розробки, а реальна сила, яка вже працює і яка долає відстані, недосяжні раніше», – сказав глава держави.

За словами Президента, українські засоби ураження вже здатні вражати цілі на відстані 2884 кілометри. Він підкреслив, що Україна завдає ударів по об'єктах, які забезпечують російську військову машину, а не по цивільній інфраструктурі.

«Наша головна ціль – не Росія без бензину, а Україна без Росії, Україна без війни, Україна з Європою і Україна та Європа без московської загрози», – заявив Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.