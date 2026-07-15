Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать третьим государством, которое будет производить ракеты для Patriot

Соответствующее политическое решение США уже принято, а ракеты с маркировкой Made in Ukraine могут стать реальностью.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые приближается к возможности производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

По его словам, в случае реализации соответствующих договоренностей Украина может стать третьим государством в истории, которое получит право на такое производство.

«Я благодарю Президента Америки за политическое решение, которое уже является историческим и которое поможет сохранить жизни тысяч людей в Украине. И очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось и ракеты для Patriot с маркировкой Made in Ukraine как можно скорее стали реальностью», — отметил Глава государства во время выступления по случаю Дня Украинской Государственности — Дня крещения Киевской Руси — Украины.

Президент подчеркнул, что производство таких ракет в Украине станет важным шагом для усиления защиты государства и приближения мира.

Кроме того, Зеленский заявил о развитии украинских дальнобойных возможностей. По его словам, Украина впервые создает собственное баллистическое оружие и дальнобойные ударные средства, которые уже доказали свою эффективность.

«Украина впервые строит свою баллистику и дипстрайки. И это не просто разработки, а реальная сила, которая уже работает и которая преодолевает расстояния, недостижимые ранее», — сказал глава государства.

По словам Президента, украинские средства поражения уже способны поражать цели на расстоянии 2884 километра. Он подчеркнул, что Украина наносит удары по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину, а не по гражданской инфраструктуре.

«Наша главная цель — не Россия без бензина, а Украина без России, Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы», — заявил Зеленский.

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