  1. В Украине

Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать третьим государством, которое будет производить ракеты для Patriot

15:52, 15 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Соответствующее политическое решение США уже принято, а ракеты с маркировкой Made in Ukraine могут стать реальностью.
Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать третьим государством, которое будет производить ракеты для Patriot
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина впервые приближается к возможности производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, в случае реализации соответствующих договоренностей Украина может стать третьим государством в истории, которое получит право на такое производство.

«Я благодарю Президента Америки за политическое решение, которое уже является историческим и которое поможет сохранить жизни тысяч людей в Украине. И очень важно, чтобы на этом пути у наших сторон, у наших команд все получилось и ракеты для Patriot с маркировкой Made in Ukraine как можно скорее стали реальностью», — отметил Глава государства во время выступления по случаю Дня Украинской Государственности — Дня крещения Киевской Руси — Украины.

Президент подчеркнул, что производство таких ракет в Украине станет важным шагом для усиления защиты государства и приближения мира.

Кроме того, Зеленский заявил о развитии украинских дальнобойных возможностей. По его словам, Украина впервые создает собственное баллистическое оружие и дальнобойные ударные средства, которые уже доказали свою эффективность.

«Украина впервые строит свою баллистику и дипстрайки. И это не просто разработки, а реальная сила, которая уже работает и которая преодолевает расстояния, недостижимые ранее», — сказал глава государства.

По словам Президента, украинские средства поражения уже способны поражать цели на расстоянии 2884 километра. Он подчеркнул, что Украина наносит удары по объектам, которые обеспечивают российскую военную машину, а не по гражданской инфраструктуре.

«Наша главная цель — не Россия без бензина, а Украина без России, Украина без войны, Украина с Европой и Украина и Европа без московской угрозы», — заявил Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВС признал недопустимым доказательством видеозапись интервью военнопленного, опубликованную на YouTube, по делу о государственной измене.

Видеоинтервью военнопленного, записанное с нарушением процессуальных гарантий, не является допустимым доказательством.

Рассмотрение дела судьи Светланы Ченцовой, которая штрафовала пьяных водителей без лишения водительских удостоверений, отложили до августа

Третья ДП ВСП отложила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Светланы Ченцовой.

ВККС открыла отчеты об автоматизированном распределении дел за 2017–2026 годы

Высшая квалификационная комиссия судей Украины расширила набор открытых данных об автоматизированном распределении дел.

ВСП продолжит рассмотрение дела судей из Винницы, которые взыскали судебный сбор с 77-летнего мужчины с инвалидностью

Третья Дисциплинарная палата ВСП не согласилась с отказом в привлечении судей Винницкого апелляционного суда Александра Панасюка, Александра Берегового, Тараса Сала к дисциплинарной ответственности.

Военное положение изменило правила сокращения: Верховный Суд подтвердил право работодателя изменять требования к должностям

ВС подтвердил, что вновь созданная должность не подлежит предложению работнику при сокращении, если он не соответствует установленным работодателем квалификационным требованиям.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]