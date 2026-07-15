Кто должен компенсировать ущерб после ДТП, если выплаты МТСБУ недостаточно — решение суда

Ровенский апелляционный суд уточнил порядок возмещения ущерба после ДТП с участием МТСБУ.

Фото: news.vn.ua

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Ровенский апелляционный суд пересмотрел решение суда предыдущей инстанции, с позицией которого не согласился ответчик и просил его отменить и принять новое решение об отказе в удовлетворении иска о возмещении ущерба, причиненного ДТП. Об этом сообщил Ровенский апелляционный суд.

Представитель истицы настаивал на оставлении обжалуемого судебного решения без изменений, а апелляционной жалобы — без удовлетворения.

Коллегия судей, проверив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения участников судебного разбирательства, пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы ответчика, исходя из следующего.

Суд установил, что вследствие дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в феврале 2022 года по вине ответчика, телесные повреждения получила истица, которая прошла длительный курс лечения с оперативным вмешательством и реабилитацией.

Определением суда первой инстанции в декабре 2024 года ответчик освобожден от уголовной ответственности на основании ст. 46 Уголовного кодекса Украины в связи с примирением с потерпевшей, а уголовное производство закрыто.

Вследствие аварии истице причинен материальный и моральный ущерб, который заключался в расходах на ее лечение и реабилитацию, за возмещением которых потерпевшая обратилась в суд с данным иском.

В свою очередь ответчик возразил против права истицы на получение возмещения материального и морального ущерба, ссылаясь на необходимость ее обращения в страховую компанию для получения возмещения в пределах лимита ответственности, а также на недоказанность размера материального ущерба и причинно-следственной связи между ДТП и моральным вредом, и отрицал свое обязательство перед потерпевшей.

Ровенский апелляционный суд не согласился с такими утверждениями апеллянта, поскольку его гражданско-правовая ответственность как владельца транспортного средства на момент ДТП не была застрахована по договору обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. В таком случае подход, при котором потерпевшая в любом случае должна обратиться с заявлением (иском) в страховую компанию, является несправедливым.

Суд установил, что Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (далее по тексту — МТСБУ) выплатило потерпевшей сумму утвержденного возмещения.

Поскольку произведенной МТСБУ регламентной выплаты в пользу истицы недостаточно для полного возмещения причиненного ей ответчиком ущерба, потерпевшая имеет право на возмещение такого ущерба лицом, которое его причинило.

Истица доказала с помощью надлежащих и допустимых доказательств понесение расходов на лечение, приобретение медицинских препаратов и изделий медицинского назначения, консультирование у психиатра/психотерапевта, который назначил ей курс терапии и психотерапии в связи с генерализованным тревожным расстройством, спровоцированным ДТП.

Определяя подлежащее взысканию с ответчика в пользу истицы возмещение понесенных ею расходов на лечение, суд предыдущей инстанции учел добровольно уплаченные ответчиком в пользу истицы денежные средства.

Вместе с тем местный суд ошибочно не уменьшил сумму взыскания с ответчика на сумму произведенной МТСБУ регламентной выплаты в пользу потерпевшей.

Учитывая это, коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционной жалобы ответчика, в связи с чем взысканный судом первой инстанции материальный ущерб подлежит уменьшению на сумму, выплаченную МТСБУ.

В то же время Ровенский апелляционный суд согласился с решением местного суда в части взыскания с ответчика в пользу истицы морального вреда, поскольку оно является законным и обоснованным, его размер — достаточным, соразмерным и справедливым, хотя и имеет исключительно условное выражение, поскольку нет и не может быть точных критериев имущественного выражения душевной боли, причиненной истице ответчиком.

Учитывая то, что в части взыскания материального ущерба суд первой инстанции допустил нарушение норм материального права, апелляционный суд в этой части его отменил и принял новое решение — о взыскании с ответчика в пользу истицы материального ущерба с вычетом регламентной выплаты МТСБУ.

С постановлением Ровенского апелляционного суда от 9 июля 2026 года по делу № 569/15235/25 (производство № 22-ц/4815/1168/26) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

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