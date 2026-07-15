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Суд визнав двох золотих рибок істотами з правами та наказав забрати їх із суші-ресторану

21:32, 15 липня 2026
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Суд зазначив, що золоті рибки Феде та Магуї є істотами, які мають юридичні права, а не просто майном.
Суд визнав двох золотих рибок істотами з правами та наказав забрати їх із суші-ресторану
Фото: Getty
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В Аргентині суд визнав двох золотих рибок, врятованих із невеликого акваріума біля суші-ресторану в Буенос-Айресі, істотами, які мають юридичні права. Це стало прецедентним рішенням у сфері захисту тварин, пише CNN.

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Золоті рибки на ім'я Феде та Магуї жили у скляному акваріумі об'ємом близько 40 літрів, встановленому зовні суші-ресторану. Вони постійно перебували під прямими сонячними променями, зазнавали впливу шуму від дорожнього руху та погодних умов.

Позов подали аргентинський притулок для тварин та зоозахисна організація Jaulas Vacías і Empty Cages, які стверджували, що умови утримання рибок порушують закон країни про жорстоке поводження з тваринами.

«Будь-хто, хто проходив повз і зупинявся подивитися, міг побачити, що ці умови не підходять для риб», — пояснив адвокат організації Матіас Труферо.

Організація звернулася до суду на підставі Закону Аргентини №14.346, який забороняє жорстоке поводження та знущання над тваринами. Позивачі просили не лише перевезти рибок в інше місце, а й визнати їх «суб'єктами права», тобто істотами, які мають юридичні права, а не майном. Суд погодився з цими вимогами.

За допомогою фахівців із водних тварин Феде та Магуї перевезли з ресторану до акваріума об'ємом 2 500 літрів, який розташований у будинку Карлоса Хосе Аги — експерта, який добровільно погодився доглядати за ними.

Ага заявив, що утримання двох рибок у невеликому демонстраційному акваріумі було «приблизно таким самим, як посадити двох білих ведмедів у клітку всередині сауни».

Він пояснив, що риби особливо чутливі до змін навколишнього середовища, порівнявши їх з астронавтами.

«Вони подорожують у власному середовищі з ретельним контролем усіх життєво важливих параметрів, і коли прибувають до нового місця, ці умови потрібно відтворити з великою точністю, щоб уникнути дисбалансу, який може призвести до зниження їхнього імунітету», — сказав він.

Як повідомляє Reuters, це рішення вважається одним із перших в Аргентині, яке прямо визнає риб істотами, що здатні відчувати та заслуговують на правовий захист. Воно може відкрити шлях для аналогічних справ щодо тварин, яких утримують у неналежних умовах.

Водночас Матіас Труферо наголосив, що рішення не означає заборону утримання домашніх рибок.

«Саме по собі утримання риби в акваріумі не є незаконним. Однак незаконно утримувати їх в умовах, які спричиняють жорстоке поводження або страждання», — пояснив він.

За його словами, порушеннями можуть вважатися недостатній простір, нестача їжі чи інші форми неналежного догляду.

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