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Google просит суд ЕС окончательно отменить штраф в 1,49 млрд евро по антимонопольному делу

00:06, 16 июля 2026
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Компания Google призвала суд Европейского Союза отклонить апелляцию Еврокомиссии по делу о штрафе в 1,49 млрд евро.
Google просит суд ЕС окончательно отменить штраф в 1,49 млрд евро по антимонопольному делу
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Подразделение Alphabet компании Google 15 июля призвало Суд Европейского Союза отклонить апелляцию антимонопольных регуляторов ЕС на решение суда нижестоящей инстанции, который отменил штраф в размере 1,49 млрд евро (1,7 млрд долларов). В компании заявили, что аргументы регуляторов являются ошибочными, пишет Reuters.

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Спор дошел до Суда Европейского Союза после того, как регуляторы обжаловали решение Общего суда ЕС от 2024 года, которым был отменен штраф, наложенный на Google в 2019 году. Суд нижестоящей инстанции указал на ошибки в оценке дела, проведенной Европейской комиссией.

Еврокомиссия, являющаяся антимонопольным органом ЕС, утверждала, что Google использовала ограничительные положения в договорах с издателями, которые не позволяли конкурентам размещать поисковую рекламу на их веб-сайтах, что укрепляло доминирующее положение компании на рынке онлайн-поисковой рекламы.

В Комиссии отметили, что такая практика продолжалась с 2006 по 2016 год. Платформа Google AdSense, обеспечивающая поисковую рекламу, исключила спорные положения из соглашений с издателями в 2016 году.

Адвокат Google Джош Холмс отверг аргументы Еврокомиссии.

«Новые аргументы Комиссии являются ошибочными. Мотивы Общего суда являются четкими и полными», — заявил он коллегии из пяти судей.

По словам Холмса, Комиссия проигнорировала доказательства, свидетельствующие о том, что конкуренты Google имели значительные возможности для конкуренции.

В свою очередь адвокат Еврокомиссии Энтони Доуз раскритиковал решение суда нижестоящей инстанции, заявив, что оно возлагает на регуляторов беспрецедентную обязанность анализировать вопросы, которые уже были урегулированы судебной практикой.

«Этот вывод переворачивает судебную практику с ног на голову», — сказал он, добавив, что логика суда нижестоящей инстанции фактически означает, что эксклюзивные положения в договорах будут считаться законными по умолчанию.

12 ноября советник суда должен обнародовать консультативное, необязательное к исполнению заключение, а окончательное решение ожидается в последующие месяцы.

Штраф по делу AdSense был одним из четырех антимонопольных штрафов ЕС, которые за почти два десятилетия споров с Еврокомиссией обошлись Google в общей сложности в 9,5 млрд евро. Решение Общего суда об отмене этого штрафа стало редкой юридической неудачей для антимонопольного регулятора ЕС.

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суд ЕС Google

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