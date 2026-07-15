С 8 до 30 гривен за поездку: Дмитрий Лубинец объяснил, почему новые тарифы ударят по киевлянам

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека предупредил о последствиях подорожания транспорта в столице.

Фото: bzh.life

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте Киева. Он заявил, что повышение тарифа произошло в городе с самым большим бюджетом в Украине — более 106 млрд грн, и назвал ситуацию «парадоксальной».

«Еще вчера метро стоило 8 гривен, сегодня — 30. Рост — в 3,75 раза или на 275%. Только какое обоснование этому повышению? Надлежащего — ноль», — отметил Лубинец.

По его словам, повышение стоимости проезда в метро может повлиять не только на пассажиров метрополитена, но и на другие сферы.

«За ним подтянутся маршрутки, автобусы и такси. Подорожает доставка товаров, бизнес переложит новые расходы на потребителей, а это означает новый виток инфляции. Вырастут цены на продукты, услуги и почти на всю повседневную жизнь. В конечном итоге за это заплатит каждый киевлянин», — заявил омбудсмен.

Он отметил, что это еще одна статья расходов, которая ежемесячно будет забирать тысячи гривен только у одного работающего человека.

«Для семьи, где общественным транспортом пользуются два или три человека, это уже десятки тысяч гривен дополнительных расходов в год. Для многих это будет означать отказ от части других потребностей — кружков для детей, отдыха или даже качественного питания», — подчеркнул он.

Отдельно Лубинец сравнил стоимость проезда в Киеве с европейскими городами, отметив, что город теперь занимает восьмое место среди самых дорогих месячных проездных в Европе.

В то же время он подчеркнул, что в таких странах выше зарплаты, социальные гарантии и покупательная способность населения.

«Сравнивать нужно не только стоимость билета. Нужно сравнивать, сколько человек вынужден отдать из своей зарплаты, чтобы просто добраться на работу, в школу или к врачу», — пояснил он.

«30 гривен за метро — это не просто новый тариф. Это новая цена жизни в столице. И если власть не объясняет, почему люди должны платить почти в четыре раза больше, не предлагая взамен ни лучшего качества услуг, ни роста доходов, то это уже не транспортная реформа. Это перекладывание финансового бремени на киевлян в то время, когда большинство семей и без того живет в условиях войны, инфляции и постоянного подорожания», — заявил Дмитрий Лубинец.

Напомним, с 15 июля в Киеве стоимость разовой поездки в коммунальном транспорте выросла с 8 грн до 30 грн.

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