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В Тернополь завезли опасные дыни — содержание нитратов превышено в два раза

23:12, 15 июля 2026
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В Тернополе не допустили к реализации 500 кг дынь из-за превышения содержания нитратов.
В Тернополь завезли опасные дыни — содержание нитратов превышено в два раза
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В Тернополе во время лабораторного исследования партии дынь, поступившей из г. Измаил, было выявлено превышение допустимого содержания нитратов: 184,4 мг/кг при норме до 90 мг/кг. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

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Отмечается, что опасные дыни выявили 11 июля. В результате 500 кг продукции не были допущены к реализации.

«Призываем жителей области покупать пищевые продукты только в местах санкционированной торговли, где они проходят обязательный ветеринарно-санитарный контроль и лабораторные исследования», — заявили в ведомстве.

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Тернополь Госпродпотребслужба

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