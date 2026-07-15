В Тернополь завезли опасные дыни — содержание нитратов превышено в два раза

В Тернополе не допустили к реализации 500 кг дынь из-за превышения содержания нитратов.

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В Тернополе во время лабораторного исследования партии дынь, поступившей из г. Измаил, было выявлено превышение допустимого содержания нитратов: 184,4 мг/кг при норме до 90 мг/кг. Об этом сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Тернопольской области.

Отмечается, что опасные дыни выявили 11 июля. В результате 500 кг продукции не были допущены к реализации.

«Призываем жителей области покупать пищевые продукты только в местах санкционированной торговли, где они проходят обязательный ветеринарно-санитарный контроль и лабораторные исследования», — заявили в ведомстве.

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