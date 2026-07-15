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Что будет с поездками на транспортных картах после подорожания проезда в Киеве

22:18, 15 июля 2026
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Что будет с неиспользованными поездками на транспортной карте после изменения тарифов.
Что будет с поездками на транспортных картах после подорожания проезда в Киеве
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В Киеве после изменения тарифов на проезд в коммунальном транспорте пользователям транспортных карт необходимо обратить внимание на остаток неиспользованных поездок.

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Напомним, что с 15 июля разовая поездка в коммунальном транспорте стоит уже 30 грн.

До 15 сентября необходимо использовать все поездки, которые остались на транспортной карте. Однако в случае, если на 15 сентября останутся неиспользованные поездки, их не аннулируют. Их стоимость переведут в денежный эквивалент и зачислят на Кошелек транспортной карты. В дальнейшем эти средства можно будет использовать для оплаты проезда по новым тарифам.

Например, если на 15 сентября на карте останется 10 поездок, приобретенных по 6,50 грн, то на Кошелек перечислят 65 грн.

Чтобы приобрести новые поездки за средства из Кошелька, необходимо:

  • открыть приложение Киев Цифровой;
  • перейти в раздел «Транспортная карта»;
  • выбрать «Моя карта»;
  • открыть «Мой Кошелек»;
  • нажать «Приобрести поездки».

Деньги будут списаны с баланса Кошелька.

Чтобы пользоваться Кошельком на цифровой транспортной карте, необходимо обновить приложение Киев Цифровой до последней версии.

Если необходимо приобрести проездной, ученический или другой продукт за средства из Кошелька, необходимо обратиться в службу технической поддержки:

  • по электронной почте: [email protected];
  • по телефонам: (044) 366-55-55, (044) 366-81-36;
  • лично по адресу: ул. Космическая, 12-А, кабинет 108 (отдел обработки обращений КП ГИОЦ).

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Киев транспорт

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