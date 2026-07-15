20 тысяч долларов за инвалидность — в Киеве и Харькове разоблачили схему уклонения от мобилизации

Участники схемы обещали подготовить поддельные медицинские документы и повлиять на решение должностных лиц МСЭК.

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Правоохранители в Киеве и Харькове разоблачили группу лиц, которая, по данным следствия, за 20 тысяч долларов организовывала военнообязанным оформление фиктивной инвалидности.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, участники схемы обещали подготовить поддельные медицинские документы и повлиять на решения должностных лиц МСЭК. Таким образом мужчины, которые не имели медицинских оснований, могли получить группу инвалидности и использовать ее для уклонения от мобилизации.

По данным следствия, один из фигурантов координировал деятельность схемы и поддерживал связь с врачами. Другой занимался поиском «клиентов», получал от них деньги и передавал данные организатору. Еще один участник сопровождал мужчин в медицинские учреждения и обеспечивал оформление необходимых документов.

Правоохранители провели 44 обыска в Киеве и Харькове — по местам жительства подозреваемых и врачей, а также в медицинских учреждениях. Во время следственных действий были изъяты медицинская документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, деньги и другие вещественные доказательства.

Во время анализа изъятых материалов установили как минимум 30 человек, которые могли воспользоваться незаконным оформлением инвалидности.

Трем участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Двоим из них уже избрали меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога и круглосуточный домашний арест. Вопрос об избрании меры пресечения третьему подозреваемому пока решается.

Правоохранители также проверяют возможную причастность к схеме других лиц, в частности медицинских работников.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Киеве будут судить семейного врача, которую обвиняют в содействии незаконному выезду мужчины за границу путем оформления фиктивной инвалидности. По данным прокуратуры, врач помогла здоровому пациенту получить третью группу инвалидности. Для этого его фиктивно «лечили» в стационаре и оформляли поддельные медицинские документы, в частности рентгеновские снимки и справки. За начало оформления она получила 1000 долларов, а общая стоимость «услуг» составляла 6000 долларов.