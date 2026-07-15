КСУ признал неконституционной норму УПК об отмене меры пресечения для прохождения военной службы

КСУ пришел к выводу, что возможность рассмотрения вопроса об отмене содержания под стражей не может зависеть исключительно от инициативы прокурора.

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Конституционный Суд Украины принял решение по делу об отмене меры пресечения для прохождения военной службы.

В частности, Второй сенат на пленарном заседании рассмотрел дело и принял Решение № 7-р(II)/2026 по конституционной жалобе Гениевского Евгения Анатольевича относительно конституционности абзаца второго части первой статьи 616 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Согласно абзацу второму части первой статьи 616 Кодекса, «по результатам рассмотрения ходатайства, предусмотренного абзацем первым этой части, прокурор имеет право обратиться к следственному судье или в суд, рассматривающий уголовное производство, с ходатайством об отмене данному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей для продолжения и/или прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период и/или военной службы по контракту лиц рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава».

Заявитель отмечает, что абзац второй части первой статьи 616 Кодекса нарушает конституционные права обвиняемого на обращение в суд, обжалование действий/бездействия должностных лиц органов прокуратуры в суде, основные принципы судопроизводства, в частности равенство всех участников судебного процесса и состязательность сторон.

Конституционный Суд Украины, в частности, констатировал, что установленный абзацем вторым части первой статьи 616 Кодекса во взаимосвязи с абзацем первым этой части статьи 616 Кодекса процессуальный механизм, согласно которому возможность судебного рассмотрения вопроса об отмене подозреваемому, обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей для продолжения и/или прохождения военной службы поставлена в зависимость от инициативы прокурора, существенно ограничивает реальный и эффективный доступ подозреваемого, обвиняемого к судебному контролю за дальнейшим лишением свободы и тем самым допускает вмешательство в содержание прав, гарантированных статьями 29, 55 и 63 Конституции Украины во взаимосвязи с пунктами 1, 3, 5 части второй статьи 129 Конституции Украины.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе, Суд постановил:

признать не соответствующим Конституции Украины (неконституционным) абзац второй части первой статьи 616 Уголовного процессуального кодекса Украины;

абзац второй части первой статьи 616 Уголовного процессуального кодекса Украины, признанный неконституционным, утрачивает силу через шесть месяцев со дня принятия Конституционным Судом Украины настоящего Решения.

Полный текст решения и его резюме «Судебно-юридическая газета» опубликует позже.

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