Тысячам семей ВПЛ откажут в выплатах на детей: как изменились правила получения помощи

Критерии возобновления выплат учитывают историю перемещения всей семьи, а не отдельного ребенка в ее составе.

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Семьи внутренне перемещенных лиц, которые получили статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещались повторно после начала полномасштабного вторжения, могут получить отказ в назначении помощи на детей.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №390 от 18 марта 2026 года, возобновление выплат на проживание для детей, которые ранее получали помощь или потеряли право на нее, возможно только при одновременном выполнении установленных требований.

В частности, семья должна либо переместиться или повторно переместиться с 1 января 2022 года с территорий боевых действий или временно оккупированных Россией территорий, либо иметь жилье, которое было уничтожено или повреждено до состояния, непригодного для проживания. Кроме того, среднемесячный доход на одного человека не должен превышать четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц — 10 380 гривен в 2026 году.

Постановление также определяет отдельные условия для детей в зависимости от их возраста:

Для детей до 6 лет, а также детей в возрасте 7–8 лет при наличии особых образовательных потребностей помощь назначается независимо от статуса населенного пункта проживания или формы обучения.

Для детей в возрасте от 6 до 18 лет выплаты назначаются только при условии, что семья фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий без установленной даты их завершения, либо ребенок проживает в относительно безопасном населенном пункте и обучается по очной или смешанной форме по месту проживания.

При этом в постановлении отмечается, что при принятии решения учитывается история перемещения всей семьи, а не отдельного ребенка. Поэтому рождение ребенка после 2022 года и наличие у него справки ВПО сами по себе не являются основанием для назначения помощи, если семья не осуществляла повторное перемещение после 24 февраля 2022 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в июле внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание в ранее установленных размерах. В то же время отдельные категории переселенцев должны своевременно обновить свои данные, иначе выплаты могут быть приостановлены.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №709, средства выплачиваются в два этапа — до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Фактическая дата зачисления зависит от работы банка и Государственной казначейской службы.

Размер помощи не изменился: взрослые получают 2 000 грн в месяц, дети и лица с инвалидностью — 3 000 грн. Выплаты назначаются уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц на срок до 30 месяцев с момента первого оформления помощи.