  1. В Украине

Тысячам семей ВПЛ откажут в выплатах на детей: как изменились правила получения помощи

19:46, 15 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Критерии возобновления выплат учитывают историю перемещения всей семьи, а не отдельного ребенка в ее составе.
Тысячам семей ВПЛ откажут в выплатах на детей: как изменились правила получения помощи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Семьи внутренне перемещенных лиц, которые получили статус ВПО еще в 2014 году, но не перемещались повторно после начала полномасштабного вторжения, могут получить отказ в назначении помощи на детей.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №390 от 18 марта 2026 года, возобновление выплат на проживание для детей, которые ранее получали помощь или потеряли право на нее, возможно только при одновременном выполнении установленных требований.

В частности, семья должна либо переместиться или повторно переместиться с 1 января 2022 года с территорий боевых действий или временно оккупированных Россией территорий, либо иметь жилье, которое было уничтожено или повреждено до состояния, непригодного для проживания. Кроме того, среднемесячный доход на одного человека не должен превышать четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц — 10 380 гривен в 2026 году.

Постановление также определяет отдельные условия для детей в зависимости от их возраста:

  • Для детей до 6 лет, а также детей в возрасте 7–8 лет при наличии особых образовательных потребностей помощь назначается независимо от статуса населенного пункта проживания или формы обучения.
  • Для детей в возрасте от 6 до 18 лет выплаты назначаются только при условии, что семья фактически проживает на территории активных или возможных боевых действий без установленной даты их завершения, либо ребенок проживает в относительно безопасном населенном пункте и обучается по очной или смешанной форме по месту проживания.

При этом в постановлении отмечается, что при принятии решения учитывается история перемещения всей семьи, а не отдельного ребенка. Поэтому рождение ребенка после 2022 года и наличие у него справки ВПО сами по себе не являются основанием для назначения помощи, если семья не осуществляла повторное перемещение после 24 февраля 2022 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в июле внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание в ранее установленных размерах. В то же время отдельные категории переселенцев должны своевременно обновить свои данные, иначе выплаты могут быть приостановлены.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №709, средства выплачиваются в два этапа — до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Фактическая дата зачисления зависит от работы банка и Государственной казначейской службы.

Размер помощи не изменился: взрослые получают 2 000 грн в месяц, дети и лица с инвалидностью — 3 000 грн. Выплаты назначаются уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц на срок до 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

деньги дети Кабинет Министров Украины ВПЛ денежная помощь

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Декриминализация порнографии и защита детей: что на самом деле приняла Верховная Рада

Действительно ли в Украине легализуют порнографию и будут ли судить за интимные фото: проект 15294 предлагает не легализацию, а декриминализацию некоторого взрослого контента.

Платежки и тарифы станут доступны людям с инвалидностью: Кабмин обязал поставщиков использовать шрифт Брайля и жестовой язык

Лица с инвалидностью смогут получать универсальные электронные коммуникационные услуги на условиях равного доступа, а специальное оборудование для этого будет предоставляться за счет государственных средств.

ВС признал недопустимым доказательством видеозапись интервью военнопленного, опубликованную на YouTube, по делу о государственной измене.

Видеоинтервью военнопленного, записанное с нарушением процессуальных гарантий, не является допустимым доказательством.

Рассмотрение дела судьи Светланы Ченцовой, которая штрафовала пьяных водителей без лишения водительских удостоверений, отложили до августа

Третья ДП ВСП отложила рассмотрение дисциплинарного дела в отношении судьи Светланы Ченцовой.

ВККС открыла отчеты об автоматизированном распределении дел за 2017–2026 годы

Высшая квалификационная комиссия судей Украины расширила набор открытых данных об автоматизированном распределении дел.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]