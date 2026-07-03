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Части ВПЛ могут приостановить выплаты: что следует сделать переселенцам

20:51, 3 июля 2026
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Взрослые получают по 2 000 гривен в месяц, а дети и люди с инвалидностью по 3 000 гривен.
Части ВПЛ могут приостановить выплаты: что следует сделать переселенцам
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В июле внутренне перемещенные лица продолжат получать государственную помощь на проживание в ранее установленных размерах. Вместе с тем отдельные категории переселенцев должны своевременно обновить свои данные, иначе выплаты могут быть приостановлены.

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Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №709, средства выплачиваются в два этапа — до 15-го и до 28-го числа каждого месяца. Фактическая дата зачисления зависит от работы банка и Государственной казначейской службы.

Размер помощи не изменился: взрослые получают 2 000 грн в месяц, дети и лица с инвалидностью — 3 000 грн. Выплаты назначаются уязвимым категориям внутренне перемещенных лиц на срок до 30 месяцев с момента первого оформления помощи.

Вместе с тем отдельным получателям необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины или в ЦНАП для обновления информации. Это касается переселенцев, которые изменили адрес проживания или состав семьи, оформляют помощь на ребенка впервые, получили отказ и хотят возобновить выплаты после подтверждения соответствия критериям дохода, а также лиц, у которых изменилось имущественное положение и которые намерены пересмотреть решение о назначении помощи.

Для возобновления выплат после отказа применяется критерий дохода — не более 10 380 грн на одного человека.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №709, если переселенец не сообщит об изменениях или не обновит необходимые данные, выплата государственной помощи может быть приостановлена.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получающие пенсию по возрасту, могут претендовать на помощь на проживание. Вместе с тем право на такие выплаты не является автоматическим и зависит от уровня дохода, состава семьи и отдельных исключений, предусмотренных правительственным порядком. В 2026 году действует ограничение в размере 10 380 грн на одного получателя, которое определяет право на продолжение выплат. 

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