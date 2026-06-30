Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

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В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получающие пенсию по возрасту, могут претендовать на пособие на жительство. В то же время право на такие выплаты не автоматически и зависит от уровня дохода, состава семьи и отдельных исключений, предусмотренных правительственным порядком. В 2026 году действует ограничение в 10380 грн на одного получателя, определяющее право на продление выплат.

«Судебно-юридическая газета» разъясняет, как учитывается пенсия, какие категории имеют исключения и когда помощь могут прекратить.

Правовая основа выплат ВПЛ

Согласно Порядку предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2022 года №332, помощь назначается и продлевается на шестимесячные периоды при условии соответствия критериям дохода. В документе указано, что: «помощь на проживание внутриперемещенным лицам продолжается на следующий шестимесячный период в случае, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье не превышает установленного размера».

Фактически ключевым критерием является среднемесячный совокупный доход, исчисляемый за последние три месяца.

Ежемесячная поддержка составляет 2 000 гривен для взрослых и 3 000 гривен для детей и лиц с инвалидностью. Средства назначаются каждому члену семьи, имеющему официальный статус ВПЛ и внесенный в Единую информационную базу.

Какой доход дает право на выплаты в 2026 году

Для расчета используется прожиточный минимум для лиц, лишившихся трудоспособности, установленный на 1 января соответствующего года. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Следовательно, предельный доход определяется как: 2 595 грн × 4 = 10 380 грн

Это означает, что помощь ВПЛ может быть продлена, если среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 10 380 грн. В постановлении также подчеркивается: "среднемесячный совокупный доход определяется как общая сумма доходов всех членов семьи, разделенная на количество лиц в семье". В такой доход включается и пенсия, и заработная плата, и другие социальные выплаты.

Можно ли получать пенсию и пособие ВПЛ одновременно

Вопросы пенсионного обеспечения указанной категории лиц приобретают особое социальное значение, поскольку касаются обеспечения права на социальную защиту наиболее уязвимой категории граждан Украины – лиц, достигших пенсионного возраста и/или получающих другие виды пенсионных выплат, и оказались в сложных жизненных обстоятельствах, связанных с вооруженной агрессией, уничтожением или условиям проживание.

Получение пенсии по возрасту не является основанием для автоматического отказа в помощи ВПЛ. Однако пенсия учитывается как часть совокупного дохода. То есть, если ее размер вместе с другими поступлениями превышает установленный порог, выплаты ВПЛ прекращаются или не продлеваются на следующий период.

Таким образом, критичен не сам факт получения пенсии, а ее размер.

Важное исключение: когда доход не проверяется

Постановление №332 предусматривает список категорий, для которых помощь может продолжаться без оценки дохода. В частности, без учета совокупного дохода семьи помощь продолжается:

получателям пенсии, размер которой не превышает 10380 грн;

лицам с инвалидностью I и II группы;

детям с инвалидностью до 18 лет;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также лицам из их числа в возрасте до 23 лет;

родителям-воспитателям, приемным родителям и опекунам (попечителям).

Таким образом, для пенсионеров с невысокими выплатами действует упрощенный механизм продления пособия.

Как это работает на практике

Фактически система разделяет две ситуации:

Пенсия небольшая (до 10380 грн). В таком случае помощь ВПЛ может продолжаться без дополнительной оценки доходов. Пенсия превышает или вместе с другими доходами превышает порог. Пособие не назначается или прекращается после проверки среднемесячного дохода. При этом органы социальной защиты учитывают все официальные доходы, включая пенсию, пособия и другие выплаты.

Механизм проверки доходов введен для того, чтобы адресная помощь направлялась прежде всего тем ВПЛ, которые действительно находятся в сложных материальных условиях. Как говорится в подходах Кабинета Министров к социальной политике: «государственная поддержка предоставляется с учетом принципа адресности и социальной справедливости». Это значит, что выплаты не универсальны, а зависят от финансового состояния семьи.

Могут прекратить выплату пенсии ВПЛ из-за непрохождения физической идентификации

Физическая идентификация является одной из процедур, по которой должны проходить отдельные категории пенсионеров, в частности внутренне перемещенные лица. Если пенсионер не проходит такую ​​проверку, АО «Государственный сберегательный банк Украины» имеет право временно приостановить проведение расходных операций по счету, на который поступает пенсия.

После подтверждения личности доступ к средствам возобновляется уже со следующего дня после прохождения идентификации. В то же время блокировка операций по банковскому счету не означает автоматического прекращения выплаты пенсии.

Основания, по которым органы Пенсионного фонда могут прекратить выплату пенсии, четко определены частью первой статьи 49 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» № 1058-IV. К ним относятся:

назначение пенсии на основании документов с ложными или недостоверными сведениями;

смерть пенсионера;

неполучение пенсионных выплат в течение шести месяцев;

другие случаи, прямо предусмотренные законом.

Важно, что среди этого перечня нет такого основания как непрохождение физической идентификации или проверка места фактического проживания внутри перемещенного лица.

Именно на это обратил внимание Верховный Суд, рассматривая образцовое дело №805/402/18. Суд подчеркнул, что пенсия является конституционной гарантией социальной защиты граждан, которую человек приобретает благодаря своей трудовой деятельности. Поэтому государство может прекратить его выплату только в случаях, прямо определенных законом.

Согласно имеющейся в дела копией письма Бахмутского объединенного управления Пенсионного фонда Украины Донецкой области выплата пенсии истцу «была приостановлена ​​в связи с проведением верификации по спискам СБУ по основаниям проверки места фактического проживания».

В то же время, Законом № 1058-IV не предусмотрено такое основание прекращения или приостановления выплаты пенсии, как проведение верификации по спискам СБУ по основаниям проверки места фактического проживания. Это означает, что органы Пенсионного фонда не могут самостоятельно расширять его или прекращать выплату пенсий по другим причинам, даже если они связаны с проведением проверок или верификации.

Правовая позиция Верховного Суда применяется к аналогичным спорам, если лицо: гражданин Украины; имеет статус внутренне перемещенного лица, подтвержденный соответствующей справкой, получает пенсию в соответствии с Законом № 1058-IV, для возобновления выплаты вынуждена совершать дополнительные действия, при этом Пенсионный фонд не отрицает права лица на получение пенсии.

Таким образом, непрохождение физической идентификации может привести к временному ограничению доступа к средствам на банковском счете, однако само по себе не предусмотрено законом основание для прекращения выплаты пенсии. Эту позицию подтвердил Верховный Суд в постановлении от 3 мая 2018 года по образцовому делу № 805/402/18, которое продолжает использоваться судами при рассмотрении подобных споров.

В итоге отметим, что получать одновременно пенсию по возрасту и выплаты для ВПЛ в Украине можно, однако только при соблюдении установленного уровня дохода. Пенсия учитывается в общем расчете доходов, поэтому ее размер напрямую влияет на право продления пособия.

В то же время, для отдельных категорий пенсионеров действует упрощенный режим, при котором помощь может продолжаться без проверки доходов, если пенсия не превышает 10 380 грн. Таким образом, ключевым фактором остается не сам статус пенсионера или ВПЛ, а фактический уровень финансового обеспечения семьи.

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