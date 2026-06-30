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Еврокомиссия оценила стоимость вступления Черногории в ЕС в «чашку кофе»

21:50, 30 июня 2026
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Еврокомиссия подсчитала, что присоединение Черногории к ЕС обойдется примерно в один евро на одного налогоплательщика ЕС за весь бюджетный цикл.
Еврокомиссия оценила стоимость вступления Черногории в ЕС в «чашку кофе»
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Европейская комиссия представила финансовую оценку будущего вступления Черногории в Европейский Союз. По расчетам Брюсселя, присоединение страны потребует дополнительно около 3 млрд евро в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Об этом пишет Politico.

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По словам высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, который общался на условиях анонимности, эти расходы составят примерно один евро на каждого налогоплательщика ЕС в течение семилетнего бюджетного цикла.

«Это очень дешевая чашка кофе», — отметил чиновник.

Следующий бюджет Европейского Союза объемом 2 трлн евро, который вступит в силу с 2028 года, должен быть скорректирован с учетом расходов на присоединение новых государств-членов.

30 июня Европейская комиссия обнародовала финансовое предложение по вступлению Черногории. Теперь его должны согласовать государства-члены ЕС до начала финансовых переговоров между Брюсселем и Подгорицей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот пакет является еще одним конкретным шагом к будущему Черногории в Евросоюзе.

«Мы готовим Черногорию, государства-члены и наши институты», — подчеркнула она.

Черногория с населением около 600 тысяч человек получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 2010 году. Ожидается, что она может стать следующим государством-членом Союза в 2028 году, хотя, по словам представителя Еврокомиссии, вступление с 1 января 2028 года маловероятно.

По оценкам Европейской комиссии, вклад Черногории в бюджет ЕС в течение следующих семи лет составит около 500 млн евро.

В то же время страна рассчитывает получить значительно большее финансирование. В частности, 277 млн евро планируется направить на субсидии фермерам, более 1 млрд евро — на региональное развитие и поддержку сельских территорий, еще 592 млн евро — на нужды мигрантов.

Кроме того, бизнес Черногории, по оценкам Комиссии, может получить 523 млн евро из нового Европейского фонда конкурентоспособности. При этом окончательный объем финансирования будет зависеть от результатов конкурсного отбора.

В целом, по расчетам Еврокомиссии, Черногория может получить около 3,1 млрд евро из бюджета ЕС.

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ЕС Черногория Еврокомиссия

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