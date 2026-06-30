Еврокомиссия оценила стоимость вступления Черногории в ЕС в «чашку кофе»

Еврокомиссия подсчитала, что присоединение Черногории к ЕС обойдется примерно в один евро на одного налогоплательщика ЕС за весь бюджетный цикл.

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Европейская комиссия представила финансовую оценку будущего вступления Черногории в Европейский Союз. По расчетам Брюсселя, присоединение страны потребует дополнительно около 3 млрд евро в рамках следующего долгосрочного бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Об этом пишет Politico.

По словам высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, который общался на условиях анонимности, эти расходы составят примерно один евро на каждого налогоплательщика ЕС в течение семилетнего бюджетного цикла.

«Это очень дешевая чашка кофе», — отметил чиновник.

Следующий бюджет Европейского Союза объемом 2 трлн евро, который вступит в силу с 2028 года, должен быть скорректирован с учетом расходов на присоединение новых государств-членов.

30 июня Европейская комиссия обнародовала финансовое предложение по вступлению Черногории. Теперь его должны согласовать государства-члены ЕС до начала финансовых переговоров между Брюсселем и Подгорицей.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что этот пакет является еще одним конкретным шагом к будущему Черногории в Евросоюзе.

«Мы готовим Черногорию, государства-члены и наши институты», — подчеркнула она.

Черногория с населением около 600 тысяч человек получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 2010 году. Ожидается, что она может стать следующим государством-членом Союза в 2028 году, хотя, по словам представителя Еврокомиссии, вступление с 1 января 2028 года маловероятно.

По оценкам Европейской комиссии, вклад Черногории в бюджет ЕС в течение следующих семи лет составит около 500 млн евро.

В то же время страна рассчитывает получить значительно большее финансирование. В частности, 277 млн евро планируется направить на субсидии фермерам, более 1 млрд евро — на региональное развитие и поддержку сельских территорий, еще 592 млн евро — на нужды мигрантов.

Кроме того, бизнес Черногории, по оценкам Комиссии, может получить 523 млн евро из нового Европейского фонда конкурентоспособности. При этом окончательный объем финансирования будет зависеть от результатов конкурсного отбора.

В целом, по расчетам Еврокомиссии, Черногория может получить около 3,1 млрд евро из бюджета ЕС.

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