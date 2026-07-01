Новый Гражданский кодекс Украины может ограничить свободу медиа

Юридическое заключение, подготовленное в рамках проекта Совета Европы по новому Гражданскому кодексу, предупреждает о системных рисках для свободы слова и цифровых «ловушках».

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Проект Гражданского кодекса Украины стал одной из самых амбициозных законодательных инициатив последних лет, направленной на комплексную модернизацию частного права. Однако, учитывая стратегическое значение свободы слова, Комитет ВРУ по вопросам свободы слова обратился к Совету Европы с просьбой оценить соответствие отдельных статей европейским стандартам.

Юридическое заключение (LEX_2026_14) было подготовлено в рамках Проекта Совета Европы «Защита свободы слова и свободы медиа в Украине – Фаза ІІ». Документ прошел обязательную экспертную оценку Руководящим комитетом Совета Европы по вопросам медиа и информационного общества (CDMSI) в Страсбурге. Анализ сосредоточен на статьях, регулирующих право на опровержение, ответ, честь, репутацию и новые «цифровые права» физических и юридических лиц.

Положительная оценка ряда новаций проекта нового Гражданского кодекса

Несмотря на замечания к отдельным положениям проекта нового Гражданского кодекса Украины, эксперты отметили ряд позитивных изменений, предложенных в рамках рекодификации гражданского законодательства.

В частности, положительную оценку получило четкое разграничение права на опровержение и права на ответ. Закрепление этих прав в разных статьях устраняет концептуальные недостатки действующего законодательства и делает механизмы защиты чести, достоинства и деловой репутации более понятными.

Также одобрительно оценено внедрение внесудебного урегулирования споров через публичное извинение. Предусмотренный законопроектом механизм примирения должен расширить способы защиты личных неимущественных прав без необходимости обращения в суд.

Проект предлагает закрепить новые личные неимущественные права, в частности право на цифровой образ, право на забвение и право на информационный покой. Это свидетельствует о стремлении украинского законодателя учесть современные вызовы цифровой среды и развитие европейских стандартов защиты приватности.

Риски для свободы слова

Наряду с позитивными новациями эксперты обратили внимание на ряд положений проекта нового Гражданского кодекса, которые могут создать риски для свободы выражения мнений, гарантированной статьей 10 Европейской конвенции по правам человека.

Отсутствие особого подхода к публичным лицам

Одним из главных замечаний является то, что проект не разграничивает защиту прав частных и публичных лиц. Соответствующие положения об опровержении информации, праве на ответ, защите чести, достоинства и деловой репутации применяются одинаково ко всем.

Эксперты напоминают, что практика Европейского суда по правам человека исходит из другого подхода: политики, высокопоставленные чиновники и другие публичные деятели должны быть готовы к значительно более широкой общественной критике, чем рядовые граждане. Отсутствие такого разграничения, по мнению Совета Европы, может создать предпосылки для использования гражданского законодательства как инструмента давления на журналистов и средства массовой информации.

Неопределенные формулировки и непропорциональные санкции

Одельные положения законопроекта сформулированы слишком широко и содержат оценочные понятия, в частности «существенное значение», «орган правопорядка» или «и т.д.». Такая неопределенность может привести к различному толкованию норм судами и поставить под сомнение принцип правовой определенности.

Кроме того, обеспокоенность вызывают отдельные способы защиты нарушенных прав. В частности, проект допускает уничтожение документа как способ исполнения решения об опровержении информации, что потенциально может привести к потере доказательств.

Еще более дискуссионной является норма, позволяющая суду изымать и уничтожать весь тираж печатного издания из-за нарушения, допущенного в одном материале. Такой механизм является непропорциональным вмешательством в свободу деятельности медиа.

Право на ответ может стать инструментом давления на медиа

Замечания также касаются предложенной модели права на ответ. Проект предусматривает возможность требовать публикации ответа независимо от того, была ли распространенная информация достоверной.

Эксперты подчеркивают, что при отсутствии четких критериев применения такое право может превратиться в механизм систематического принуждения редакций к публикации материалов, которые они не считают нужным размещать. Это создает риски для редакционной независимости и свободы медиа.

Коллизии с GDPR и угроза OSINT-деятельности

Блок цифровых прав (ст. 321, 336, 345, 353) стал предметом наибольшей критики из-за несогласованности с правом ЕС.

Законопроект устанавливает согласие как единственное основание для обработки данных в цифровом пространстве, что является значительно более узким подходом, чем система оснований обработки персональных данных по GDPR. Так, статья 6 Регламента (ЕС) 2016/679 предусматривает шесть законных оснований обработки, в частности: исполнение договора, соблюдение законного обязательства, защита общественного интереса и т.д.

Встановление «согласия» как единственного основания может создать существенные проблемы для функционирования систем открытых данных, журналистских расследований, антикоррупционного контроля и OSINT-инструментов.

Требование обязательного согласия юридического лица на обработку его цифрового образа (ст. 345, 353) может парализовать журналистские расследования, антикоррупционный контроль и OSINT-анализ открытых источников. Юридические лица смогут блокировать любую информацию о себе, ссылаясь на отсутствие «согласия».

Отдельные предостережения касаются предложенного регулирования цифрового образа юридических лиц. Проект нового Гражданского кодекса предусматривает, что обработка цифрового образа юридического лица будет осуществляться только с его согласия. По мнению экспертов, такая норма может иметь далекоидущие последствия для свободы информации.

В частности, требование получать обязательное согласие юридического лица способно существенно осложнить журналистские расследования, антикоррупционный общественный контроль и анализ открытых данных (OSINT). При таком подходе компании и другие юридические лица потенциально смогут требовать прекращения использования любой информации о себе, ссылаясь на отсутствие согласия на обработку их цифрового образа. Это, в свою очередь, может создать дополнительные правовые барьеры для деятельности журналистов, антикоррупционных организаций и исследователей открытых источников.

Предложенные положения требуют доработки, чтобы обеспечить баланс между защитой цифровых прав и свободой выражения мнений и правом общества на получение информации.

Отсутствие защиты от SLAPP-исков

Еще одним существенным замечанием стало отсутствие в проекте нового Гражданского кодекса механизмов противодействия SLAPP-искам (Strategic Lawsuits Against Public Participation) — стратегическим судебным искам, которые используются для давления на журналистов, общественных активистов, правозащитников и других участников общественных дискуссий.

Законопроект не учитывает современные европейские стандарты защиты свободы слова. В частности, он не содержит процессуальных предохранителей, которые бы позволяли судам быстро выявлять и прекращать безосновательные иски, поданные с целью запугивания или финансового истощения ответчиков.

Такой пробел не в полной мере соответствует европейским подходам, закрепленным в Директиве (ЕС) 2024/1069 и Рекомендации Комитета министров Совета Европы CM/Rec(2024)2, которые предусматривают необходимость эффективной защиты от злоупотребления судебными процедурами.

Без анти-SLAPP механизмов иски о защите чести, достоинства и деловой репутации могут использоваться не для восстановления нарушенных прав, а как инструмент давления на медиа и гражданское общество. Это создает риск финансового и психологического истощения журналистов и редакций и может иметь сдерживающий эффект для расследовательской журналистики и общественно важных публикаций.

В юридическом заключении отмечено, что законопроект № 15150 является важным шагом в реформировании гражданского законодательства Украины, однако ко второму чтению он требует существенной доработки, чтобы соответствовать европейским стандартам в сфере прав человека и свободы выражения мнений.

Представители экспертной среды, медиа и гражданского общества уже высказали поддержку созданию специальной рабочей группы, которая должна проработать рекомендации Совета Европы перед окончательным рассмотрением документа парламентом.

Среди ключевых рекомендаций экспертов:

усилить защиту свободы слова и публичного интереса, предусмотрев в нормах Кодекса более высокий стандарт допустимой критики в отношении политиков, чиновников и других публичных лиц в соответствии с практикой ЕСПЧ;

устранить оценочные и размытые формулировки, чтобы обеспечить принцип правовой определенности и предсказуемости правоприменения;

отказаться от норм об уничтожении документов и тиражей медиа, признав такие меры непропорциональным вмешательством в свободу выражения мнений;

гармонизировать положения о цифровых правах с европейским законодательством, предусмотрев законные основания для обработки данных, а не только согласие лица, в соответствии с подходами GDPR;

внедрить исключения для журналистской деятельности, антикоррупционного контроля и использования открытых данных, чтобы новые цифровые права юридических лиц не стали препятствием для журналистских расследований и общественного контроля;

включить анти-SLAPP механизмы, которые сделают невозможным использование судебных исков как инструмента давления на журналистов, медиа и общественных активистов. В частности, эксперты рекомендуют не допускать обеспечения исков путем приостановления деятельности медиа до вступления судебного решения в законную силу.

Учет этих рекомендаций является необходимым условием, чтобы рекодификация Гражданского кодекса не только модернизировала украинское частное право, но и соответствовала стандартам Европейского Союза и Совета Европы относительно защиты свободы слова, права на информацию и эффективной защиты прав человека.

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