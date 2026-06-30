Совет судей разъяснил статус председателя суда в деятельности собрания судей

Действия председателя суда по организации рассмотрения соответствующего вопроса и обеспечению возможности его вынесения на рассмотрение собрания судей должны оцениваться в пределах его административных полномочий и не могут сами по себе расцениваться как вмешательство в самостоятельное волеизъявление собрания судей, — Совет судей.

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Совет судей Украины принял решение №26 от 26 июня о разъяснении статуса председателя суда в деятельности собрания судей.

Разъяснение касается статуса председателя суда (или лица, которое в установленном законом порядке исполняет обязанности председателя суда) в деятельности собрания судей и объема его участия как судьи в обсуждении вопросов и принятии решений [собранием судей] по вопросам, касающимся внутренней деятельности суда, в соответствии со статьями 126, 133 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», Положением о Совете судей Украины, утвержденным ХХ очередным съездом судей Украины 11 марта 2026 года.

Совет судей Украины решил:

Разъяснить, что избрание судьи на должность председателя суда (или возложение на судью соответствующего суда исполнения обязанностей председателя суда в установленном законом порядке) не освобождает его от осуществления полномочий судьи, а также не изменяет объем его полномочий и гарантий, связанных со статусом судьи.

Разъяснить, что одной из гарантий обеспечения независимости судей является судейское самоуправление, которое осуществляется, в частности, через собрание судей, на котором, в соответствии с частью первой статьи 128 Закона Украины от 02 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей», обсуждаются вопросы внутренней деятельности данного суда и принимаются коллективные решения по обсуждаемым вопросам.

Председатель суда (судья, исполняющий обязанности председателя суда в установленных законом случаях) организует созыв и подготовку собрания судей в соответствии с определенным порядком. Вместе с тем сам факт занятия административной должности не означает автоматического приобретения таким судьей статуса председательствующего на собрании, поскольку председательствующим может быть определен собранием и другой судья.

Административная должность председателя суда сама по себе не предоставляет такому судье привилегий и не ограничивает его в праве быть избранным председательствующим на собрании судей, участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам, вынесенным на рассмотрение собрания судей соответствующего суда.

Разъяснить, что подготовка и организация собрания судей включает, помимо прочего, формирование предварительной (ориентировочной) повестки дня, предложения по которой во время подготовки собрания судей могут вносить также судьи соответствующего суда.

Окончательную повестку дня собрания судей утверждает собрание судей (открытым голосованием), что позволяет судьям непосредственно во время своего собрания высказывать предложения относительно вопросов повестки дня до их окончательного утверждения, а также обсуждать и голосовать по определенным вопросам.

Разъяснить, что в случае, если председатель суда избран или определен председательствующим на собрании судей, он обеспечивает соблюдение порядка проведения собрания, надлежащую организацию рассмотрения вопросов повестки дня и равные условия участия судей в обсуждении и голосовании.

В рамках такой процедуры председатель суда, как судья соответствующего суда, не лишен права вносить предложения о включении в повестку дня кандидатур судей для избрания кандидатами или делегатами, а также предоставлять обоснование своей позиции по соответствующему вопросу.

Существенная информация, которая известна председателю суда в связи с осуществлением им административных полномочий и имеет значение для надлежащей организации работы суда либо объективного решения вопроса, вынесенного на рассмотрение собрания судей, подлежит доведению им до сведения собрания судей как относящаяся к предмету обсуждения.

Вместе с тем высказывание предложения либо сообщение соответствующей информации не подменяет и не сужает полномочий собрания судей по утверждению повестки дня, обсуждению вопросов повестки дня или кандидатур, а также принятию решения по результатам голосования.

Разъяснить, что при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих об ограничении права судей высказываться на собрании, задавать вопросы кандидатам, предлагать альтернативные кандидатуры либо свободно участвовать в голосовании, сам по себе факт внесения председательствующим на собрании судей, который занимает административную должность в суде, предложения относительно кандидатуры одного из судей для избрания собранием судей не создает достаточных оснований для вывода о личной благосклонности, предоставлении неправомерного преимущества, предвзятом либо субъективном отношении к такому судье, а также об осуществлении административного давления либо принуждения.

Разъяснить, что в соответствии с частью второй статьи 52 Закона Украины от 02 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» все судьи имеют единый статус независимо от места суда в системе судоустройства либо административной должности, которую судья занимает в суде.

Внесение председателем суда предложения в повестку дня собрания судей относительно избрания кандидата из числа судей не создает для собрания судей либо отдельных судей обязанности соглашаться с таким предложением либо поддерживать его во время голосования.

Судьи соответствующего суда имеют право вносить собственные предложения в повестку дня собрания судей, в том числе относительно кандидатур, предлагаемых для избрания собранием судей.

В случае председательствования на собрании судей председатель суда обязан обеспечить рассмотрение таких предложений в установленном порядке и равные условия для всех кандидатов в реализации возможности быть предложенными, представленными, обсужденными и участвовать в процедуре избрания собранием судей.

Разъяснить, что в вопросе обеспечения участия судей Верховного Суда Украины в собрании судей кассационного суда соответствующей специализации, которая соответствует специализации судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой такой судья осуществлял правосудие, через призму формирования повестки дня собрания судей, необходимость созыва которого совпала по времени с принятием Закона Украины от 21 ноября 2023 года № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 относительно обеспечения непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины», необходимо исходить прежде всего из того, что судьи Верховного Суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда и имеют право на участие в судейском самоуправлении наравне с другими судьями.

Следовательно, фактическая дифференциация судей Верховного Суда Украины и судей Верховного Суда в возможности реализации полномочий судьи Верховного Суда, в частности посредством участия в собрании судей соответствующего кассационного суда, не согласуется с принципом несменяемости судей и единства статуса судей, который является составной частью конституционной гарантии независимости судей.

Такой подход вытекает из статей 52, 53 Закона Украины от 02 июня 2016 года № 1402-VIII «О судоустройстве и статусе судей» и согласуется с абзацем третьим пункта 13 Решения Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020.

Учитывая исключительность ситуации существования двух судов как юридических лиц публичного права — Верховного Суда Украины и Верховного Суда, осуществление судьями Верховного Суда Украины полномочий судьи Верховного Суда, в частности участие в собрании судей соответствующего кассационного суда, требовало применения юридического механизма зачисления в штат Верховного Суда в соответствии со специализацией.

При таких обстоятельствах формальный характер процедуры зачисления в штат Верховного Суда сам по себе не должен был препятствовать обеспечению возможности реализации такими судьями права на участие в судейском самоуправлении и в собрании судей соответствующего кассационного суда, в частности тогда, когда их созыв был обусловлен необходимостью избрать кандидата от кассационного суда соответствующей специализации в состав постоянно действующего коллегиального органа Верховного Суда, которым является Большая Палата Верховного Суда.

Учитывая содержание Решения Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020, принятие во исполнение этого решения Закона Украины от 21 ноября 2023 года № 3481-IX и возникновение обстоятельств, потребовавших созыва собрания судей, не является пропорциональным вмешательством в право таких судей участвовать в судейском самоуправлении (собрании судей), в частности тогда, когда их созыв был обусловлен необходимостью избрать кандидата от кассационного суда соответствующей специализации в состав постоянно действующего коллегиального органа Верховного Суда, которым является Большая Палата Верховного Суда.

Разъяснить, что принятие Закона Украины от 21 ноября 2023 года № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 года № 2-р/2020 относительно обеспечения непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины», которым определен юридический механизм продолжения осуществления полномочий судьями Верховного Суда Украины как судьями Верховного Суда, не может трактоваться — в контексте созыва собрания судей кассационного суда той специализации, которая соответствует специализации судебной палаты Верховного Суда Украины, в которой осуществлял правосудие судья Верховного Суда Украины, относительно которого были основания ожидать его зачисления в штат Верховного Суда, — как событие, не касающееся решения вопросов внутренней деятельности соответствующего кассационного суда.

В этой связи осуществление председателем суда административных полномочий с целью организации собрания судей, формирования предварительной повестки дня при условии обеспечения равных условий участия судей соответствующего суда в собрании судей в приведенной ситуации само по себе не может толковаться как использование административной должности председателя суда вопреки задачам и обязанностям, которые предусматривает такая должность.

Реализация административных полномочий председателя суда на стадии организации собрания судей подлежит оценке с учетом институциональной цели обеспечения непрерывной работы Большой Палаты Верховного Суда и реализации полномочий судьи, определенных Конституционным Судом Украины.

При этом следует разграничивать действия, направленные на обеспечение возможности рассмотрения вопроса собранием судей, и действия, создающие преимущества отдельному судье вне установленной процедуры.

Определяющим является то, что окончательное решение относительно определения кандидатуры в состав Большой Палаты Верховного Суда относится исключительно к компетенции собрания судей и не входит в административные полномочия председателя суда.

Разъяснить, что оценка действий в соответствующей ситуации должна осуществляться не только с точки зрения их возможных последствий для отдельного лица, но и с учетом институционального контекста функционирования суда, разграничения полномочий председателя суда и собрания судей, а также процессуальных гарантий коллегиального принятия решений.

«Из представленных к обращению материалов усматривается, что после возникновения вопроса об участии судьи Верховного Суда Украины в собрании судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда данный вопрос был предметом рассмотрения собрания судей, которые, согласно протоколу, обсудили соответствующие обстоятельства и выразили позицию относительно оценки действий, связанных с организацией рассмотрения этого вопроса.

При таких условиях действия председателя суда по организации рассмотрения соответствующего вопроса и обеспечению возможности его вынесения на рассмотрение собрания судей должны оцениваться в пределах его административных полномочий и не могут сами по себе расцениваться как вмешательство в самостоятельное волеизъявление собрания судей либо как проявление административного давления или наличия личной заинтересованности.

Из представленных материалов не усматривается нарушений при проведении собрания судей, которые могли бы поставить под сомнение соблюдение процессуальных гарантий их деятельности, в частности относительно ограничения права судей высказываться, задавать вопросы, предлагать кандидатуры либо свободно реализовывать свое волеизъявление во время голосования.

Вместе с тем ограничение председателя суда, который в установленном порядке председательствует на собрании судей, в праве высказывать позицию по вопросам повестки дня, предоставлять информацию, имеющую значение для их рассмотрения, либо предлагать кандидатуры из числа судей лишь на основании занятия им административной должности в суде, при отсутствии установленных обстоятельств влияния на свободу волеизъявления других судей, фактически означало бы ограничение его права как судьи соответствующего суда на участие в судейском самоуправлении на равных основаниях с другими судьями», — добавили в Совете судей.

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