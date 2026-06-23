В Хмельницкой области перевернулся туристический автобус, следовавший из Киева в Болгарию — в салоне находились 54 пассажира

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на трассе Н-03, после съезда в кювет транспортное средство перевернулось.

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В Каменецком районе правоохранители работают на месте дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Авария произошла около 16:40 на автодороге Н-03 вблизи села Шатава Маковской общины.

По предварительным данным, 46-летний водитель туристического автобуса, выполнявшего рейс «Киев — Бургас (Болгария)», не справился с управлением, после чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.

В салоне автобуса находились 54 пассажира и сменный водитель. В настоящее время устанавливается количество людей, получивших травмы.

На месте происшествия продолжают работать полицейские и спасатели.

Как сообщили в полиции, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

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