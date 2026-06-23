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Правительство перераспределило 220 млн грн на нужды Сил обороны — средства были направлены в Нацгвардию, Минобороны и ГУР

18:43, 23 июня 2026
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Финансирование было перенаправлено из неиспользованных ассигнований НКРЭКП на ключевые оборонные направления.
Правительство перераспределило 220 млн грн на нужды Сил обороны — средства были направлены в Нацгвардию, Минобороны и ГУР
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Правительство Украины дополнительно направило 220 млн грн на нужды Сил обороны. Это средства, которые остались неиспользованными в расходах государственного бюджета, предусмотренных для финансирования НКРЭКП. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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Согласно решению правительства, распределение средств произошло следующим образом:

  • 100 млн грн предусмотрено на подготовку кадров Национальной гвардии;
  • 70 млн грн — Министерству обороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения;
  • 50 млн грн — на деятельность Главного управления разведки.

Правительство подчеркивает, что финансирование оборонной сферы остается безусловным приоритетом. В связи с этим средства, сэкономленные по другим бюджетным программам, в установленном порядке направляются на укрепление безопасности и обороноспособности Украины.

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деньги правительство Минобороны ГУР МО

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