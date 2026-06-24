Ушел отдыхать на Днестр и пропал: на Прикарпатье нашли тело подростка

В Ивано-Франковской области после почти суток поисков спасатели обнаружили в реке Днестр тело 13-летнего парня, пропавшего во время отдыха у водоема.

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В Ивано-Франковской области завершились поиски 13-летнего мальчика, который исчез во время отдыха возле Днестра. После почти суток поисковых работ спасатели обнаружили его тело в реке.

Как сообщили в областных управлениях ГСЧС и полиции, ребенок пропал 22 июня. Около 15:00 мальчик перестал выходить на связь с родственниками. По словам семьи, в тот день он находился на берегу Днестра вместе со сверстником.

К поискам привлекли правоохранителей, спасателей и местных жителей. Было создано семь поисковых групп, которые обследовали около четырех километров береговой линии вниз по течению. В работах также использовали шесть единиц техники и задействовали 19 сотрудников ГСЧС, в том числе водолазов.

Спасатели на катамаране обследовали более 7 километров акватории Днестра и около 6 тысяч квадратных метров дна в месте вероятного исчезновения подростка. Дополнительно поиски проводились с помощью беспилотника.

Во время поисковой операции психологи ГСЧС оказали поддержку девяти членам семьи и близким пропавшего мальчика.

23 июня в 14:14 тело ребенка обнаружили в воде. Спасатели подняли его на поверхность и передали сотрудникам полиции.

По факту смерти подростка правоохранители открыли уголовное производство. Окончательную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В полиции напомнили родителям о необходимости усиленного контроля за детьми во время летнего отдыха и призвали не оставлять их без присмотра возле водоемов, а также объяснять правила безопасного поведения на воде.

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