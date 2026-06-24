Пішов відпочивати на Дністер і зник: на Прикарпатті знайшли тіло підлітка

На Івано-Франківщині після майже доби пошуків рятувальники виявили в річці Дністер тіло 13-річного хлопця, який зник під час відпочинку біля водойми.

фото: ДСНС

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На Івано-Франківщині завершилися пошуки 13-річного хлопця, який зник під час відпочинку біля Дністра. Після майже доби пошукових робіт рятувальники виявили його тіло у річці.

Як повідомили в обласних управліннях ДСНС та поліції, дитина зникла 22 червня. Близько 15:00 хлопець перестав виходити на зв’язок із рідними. За словами сім’ї, того дня він перебував на березі Дністра разом із однолітком.

До пошуків залучили правоохоронців, рятувальників і місцевих жителів. Було створено сім пошукових груп, які обстежили близько чотирьох кілометрів берегової лінії вниз за течією. У роботах також використовували шість одиниць техніки та залучили 19 співробітників ДСНС, зокрема водолазів.

Рятувальники на катамарані обстежили понад 7 кілометрів акваторії Дністра та близько 6 тисяч квадратних метрів дна у місці ймовірного зникнення підлітка. Додатково пошуки проводилися за допомогою безпілотника.

Під час пошукової операції психологи ДСНС надали підтримку дев’ятьом членам родини та близьким зниклого хлопця.

23 червня о 14:14 тіло дитини виявили у воді. Рятувальники підняли його на поверхню та передали працівникам поліції.

За фактом смерті підлітка правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Остаточну причину смерті встановлять за результатами судово-медичної експертизи.

У поліції нагадали батькам про необхідність посиленого контролю за дітьми під час літнього відпочинку та закликали не залишати їх без нагляду поблизу водойм, а також пояснювати правила безпечної поведінки на воді.

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