ПФУ отказал в пенсии из-за стажа в России, Киргизии и Индии: апелляция оставила решение в пользу пенсионера

Второй апелляционный административный суд оставил в силе решение в пользу пенсионера, которому Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии из-за непричисления периодов обучения и работы в Киргизии, а также работы в России и Индии в страховой стаж.

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Второй апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области и согласился с выводами суда первой инстанции о незаконности отказа в назначении пенсии по возрасту. Спор возник в связи с тем, что Пенсионный фонд не учел отдельные периоды обучения и трудовой деятельности заявителя при определении его страхового стажа.

Суть дела

В июле 2025 года гражданин обратился с заявлением о назначении пенсии по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». По принципу экстерриториальности заявление рассматривало Главное управление Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, которое решением от 17 июля 2025 года отказало в назначении пенсии.

Пенсионный орган определил страховой стаж заявителя в размере 31 года 10 месяцев 2 дней, тогда как для назначения пенсии в 2025 году требовалось не менее 32 лет страхового стажа.

В страховой стаж не были засчитаны периоды обучения с 1 сентября 1982 года по 15 июня 1983 года в техническом училище в городе Фрунзе Киргизской ССР, а также период работы с 15 августа 1983 года по 1 ноября 1983 года на территории Киргизской ССР. Основанием стало непредоставление документов, выданных органами пенсионного обеспечения Кыргызской Республики, которые подтверждали бы факт неполучения пенсионных выплат за указанные периоды.

Кроме того, Пенсионный фонд отказался учитывать периоды работы с 5 ноября 2004 года по 9 апреля 2006 года, с 18 мая 2006 года по 16 мая 2007 года и с 13 сентября 2007 года по 8 сентября 2009 года. В указанный период заявитель работал на объектах ОАО «ВО “Технопромэкспорт”» в Индии. По мнению ответчика, действующее законодательство не предусматривает включение в страховой стаж периодов работы после 1 января 1992 года за пределами Украины в государствах бывшего СССР, с которыми отсутствуют действующие международные соглашения в сфере пенсионного обеспечения.

Харьковский окружной административный суд признал решение Пенсионного фонда противоправным и отменил его, обязав ответчика повторно рассмотреть заявление о назначении пенсии с зачислением спорных периодов в страховой стаж.

Позиция апелляционного суда относительно периодов обучения и работы в Киргизской ССР

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что Пенсионный фонд неправильно применил положения постановления Кабинета Министров Украины № 562 от 16 мая 2025 года.

Суд обратил внимание, что пункт 4 Порядка, утвержденного этим постановлением, прямо предусматривает механизм действий в случаях, когда отсутствует возможность получения информации от органов пенсионного обеспечения другого государства либо когда международный обмен информацией фактически не осуществляется.

В такой ситуации пенсия должна исчисляться с учетом периодов работы на территории республик бывшего СССР до 1 января 1992 года. Суд подчеркнул, что обязанность по получению информации об отсутствии пенсионных выплат со стороны другого государства возлагается именно на органы Пенсионного фонда Украины, а не на лицо, обращающееся за назначением пенсии.

Поскольку на момент рассмотрения дела фактически отсутствовала возможность получения соответствующих подтверждений от компетентных органов Кыргызской Республики, периоды обучения и работы заявителя на территории Киргизской ССР подлежали учету при исчислении его страхового стажа.

Позиция апелляционного суда относительно работы за границей после 1992 года

Отдельно суд проанализировал вопрос включения в страховой стаж периодов работы заявителя в 2004–2009 годах.

Коллегия судей исходила из того, что на момент приобретения такого стажа действовали международные договоры в сфере пенсионного обеспечения, в частности Соглашение о гарантиях прав граждан государств — участников СНГ в области пенсионного обеспечения от 13 марта 1992 года и Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 года.

Суд отметил, что в соответствии с этими международными актами трудовой стаж, приобретенный на территории государств-участников, подлежал взаимному признанию и учету при определении права на пенсию.

Коллегия судей подчеркнула, что последующий выход Украины из Соглашения 1992 года, оформленный постановлением Кабинета Министров Украины № 1328 от 29 ноября 2022 года, не может влиять на уже приобретенные пенсионные права граждан.

Суд сослался на пункт 2 статьи 13 Соглашения 1992 года, который предусматривает сохранение пенсионных прав, возникших в период его действия, а также на статью 70 Венской конвенции о праве международных договоров, согласно которой прекращение международного договора не влияет на права и правовое положение, возникшие вследствие его исполнения до момента прекращения.

По мнению суда, лицо, работавшее за границей в период действия международных гарантий, имело законные ожидания относительно учета такого стажа при назначении пенсии. Поэтому отказ в его зачислении вследствие последующей денонсации соответствующих международных соглашений противоречит принципу правовой определенности и конституционным гарантиям социальной защиты.

Суд также обратил внимание, что записи в трудовой книжке и ее вкладыше содержат все необходимые реквизиты, ссылки на приказы о приеме и увольнении, подписи уполномоченных лиц и печати, не содержат исправлений или признаков недостоверности, а потому являются надлежащими доказательствами приобретения соответствующего трудового стажа.

Выводы суда

Апелляционный суд по делу № 520/25722/25 пришел к выводу, что Пенсионный фонд безосновательно не учел периоды обучения в Киргизской ССР, работы на территории Киргизской ССР до 1992 года, а также периоды работы за границей в 2004–2009 годах.

Коллегия судей подтвердила, что отказ в зачислении этих периодов противоречит положениям Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», международным договорам Украины и принципам правовой определенности и социальной защиты.

Суд также отклонил доводы Пенсионного фонда о вмешательстве суда в дискреционные полномочия органа власти. По мнению коллегии судей, в данном деле ответчик не имел свободы усмотрения относительно неучета периодов стажа, поскольку при наличии предусмотренных законом оснований существовал лишь один правомерный вариант поведения — учет соответствующих периодов при решении вопроса о назначении пенсии.

В результате апелляционная жалоба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области оставлена без удовлетворения, а решение Харьковского окружного административного суда — без изменений.

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