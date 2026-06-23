В России заявили о готовности к мирным переговорам с Украиной — что известно

В Москве заявили об готовности к возобновлению переговорного процесса.

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Глава Кремля Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил, что Москва готова к возобновлению мирных переговоров с Украиной на основе стамбульских договоренностей, сообщают российские СМИ.

По его словам, речь идет о наработках, которые были достигнуты в ходе переговоров в Стамбуле и якобы ранее были парафированы украинской делегацией.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что готов уже сейчас начать прямые переговоры с Путиным, чтобы достичь завершения войны, не дожидаясь, пока США урегулируют другие международные конфликты.

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