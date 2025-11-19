Війна має завершитися гідним миром, Росія не отримає винагород – Зеленський

За словами Президента України, війна має закінчитися — немає альтернативи миру.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз активізовано багато мирних процесів щодо війни Росії проти України, і всі вони мають бути спрямовані на гідний мир та гарантовану безпеку.

«Війна має закінчитися, немає альтернативи миру», — наголосив він на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.

За словами Зеленського, Росія повинна зрозуміти, що за війну не отримає жодних винагород.

Глава держави підкреслив, що Україна розраховує на силу турецької дипломатії, зокрема на активну участь Туреччини в «коаліції рішучих», особливо у військово-морському компоненті.

«Усі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і забезпечити таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною», — додав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.