Війна має завершитися гідним миром, Росія не отримає винагород – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз активізовано багато мирних процесів щодо війни Росії проти України, і всі вони мають бути спрямовані на гідний мир та гарантовану безпеку.
«Війна має закінчитися, немає альтернативи миру», — наголосив він на спільній пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі.
За словами Зеленського, Росія повинна зрозуміти, що за війну не отримає жодних винагород.
Глава держави підкреслив, що Україна розраховує на силу турецької дипломатії, зокрема на активну участь Туреччини в «коаліції рішучих», особливо у військово-морському компоненті.
«Усі розуміють значення безпеки в Чорному морі, і забезпечити таку безпеку можна тільки разом із Туреччиною», — додав Зеленський.
