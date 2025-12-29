Із проекта нового Кримінального кодексу зникнуть грабіж, розбій та шахрайство: що прийде їм на заміну

Робоча група з розробки нового Кримінального кодексу пропонує попрощатись з класичними складами злочинів, до яких давно звикли юристи та суспільство

Проєкт нового Кримінального кодексу (КК), над яким працюють провідні українські науковці та юристи, пропонує концепцію, що повністю розуміння складу злочинів проти власності.

Робоча група, яка працює над кодексом, вирішила, що застарілій радянській спадщині класифікації майнових злочинів потрібно пойти в минуле, а кримінальні правопорушення проти власності повинні кваліфікуватися за іншою логікою.

Розробники проекту нового Кримінального кодексу України вирішили відмовитися від таких класичних складів злочину, як-от крадіжка (ст. 185 КК), грабіж (ст. 186 КК) чи розбій (ст. 187 КК). Відсутнє в проекті і шахрайство, а також вимагання (за виключенням вимагання хабара).

По-перше, в кодекс вводиться категорія “чуже майно”, яке буде означати речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, які:

а) мають власника чи законного володільця та не знаходяться у власності чи законному володінні винної особи або

б) мають власника та знаходяться у законному володінні винної особи.

Автори проекту чітко розмежовують: майно вважається чужим, якщо воно має власника і не перебуває у володінні винної особи, або ж перебуває у неї законно (наприклад, оренда чи зберігання), але привласнюється незаконно.

По-друге, автори законопроекту використовують узагальнений термін “викрадення чужого майна”, тобто запровадили “єдиний стандарт”.

Злочини, пов’язані з викраденням майна містяться в Підрозділу 1. ЗЛОЧИНИ Розділу 6.1. КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ книзі шостої КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ЕКОНОМІКИ, зокрема:

Стаття 6.1.4. Викрадення чужого рухомого майна, що спричинило суттєву майнову шкоду Особа, яка викрала чуже рухоме майно:

1) таємно,

2) відкрито або

3) з обманом потерпілої чи іншої людини або зловживанням їх довірою,

якщо таке діяння спричинило суттєву майнову шкоду, – вчинила злочин 1 ступеня.

Стаття 6.1.5. Викрадення чужого рухомого майна, що спричинило значну майнову шкоду Особа, яка викрала чуже рухоме майно:

1) таємно,

2) відкрито або

3) з обманом потерпілої чи іншої людини або зловживанням їх довірою, якщо таке діяння спричинило значну майнову шкоду, – вчинила злочин 3 ступеня.

Стаття 6.1.6. Викрадення чужого рухомого майна, що спричинило тяжку майнову шкоду

Особа, яка викрала чуже рухоме майно:

1) таємно,

2) відкрито або

3) з обманом потерпілої чи іншої людини або зловживанням їх довірою, якщо таке діяння спричинило тяжку майнову шкоду, – вчинила злочин 5 ступеня.

Стаття 6.1.7. Незаконне заволодіння чужим нерухомим майном або правом на майно, що спричинило суттєву майнову шкоду

Особа, яка незаконно заволоділа чужим нерухомим майном або правом на чуже рухоме чи нерухоме майно:

1) таємно,

2) відкрито або

3) з обманом потерпілої чи іншої людини або зловживанням їх довірою, якщо таке діяння спричинило суттєву майнову шкоду, – вчинила злочин 1 ступеня.

Стаття 6.1.8. Незаконне заволодіння чужим нерухомим майном або правом на майно, що спричинило значну майнову шкоду

Особа, яка незаконно заволоділа чужим нерухомим майном або правом на чуже рухоме чи нерухоме майно:

1) таємно,

2) відкрито або

3) з обманом потерпілої чи іншої людини або зловживанням їх довірою, якщо таке діяння спричинило значну майнову шкоду, – вчинила злочин 3 ступеня.

Стаття 6.1.9. Незаконне заволодіння чужим нерухомим майном або правом на майно, що спричинило тяжку майнову шкоду

Особа, яка незаконно заволоділа чужим нерухомим майном або правом на чуже рухоме чи нерухоме майно:

1) таємно,

2) відкрито або

3) з обманом потерпілої чи іншої людини або зловживанням їх довірою, якщо таке діяння спричинило тяжку майнову шкоду, – вчинила злочин 5 ступеня.

Стаття 6.1.10. Викрадення чужого майна або незаконне заволодіння чужим майном чи правом на майно шляхом застосування насильства або погрози

Особа, яка викрала чуже рухоме майно або незаконно заволоділа чужим нерухомим майном чи правом на майно шляхом застосування насильства або погрози, що спричинило істотну майнову шкоду, – вчинила злочин 3 ступеня.

Проте, дрібне викрадення, яке сьогодні тягне лише на адміністративну відповідальність, робоча група все ж включила в проект КК, але чомусь виявилося що воно спричиняє істотну майнову шкоду.

Стаття 6.1.18. Дрібне викрадення

Особа, яка без застосування насильства або погрози викрала чуже рухоме майно або незаконно заволоділа правом на чуже майно, що спричинило істотну майнову шкоду, – вчинила провину.

Як пояснюють розробники, у чинному КК та тих КК, які діяли раніше в Україні, систематизація злочинів здійснювалась залежно від форми вчинення викрадання: у зв’язку з цим виділялись крадіжка, грабіж, розбій тощо як відокремлені статті, а вид викрадання використовувався як кваліфікуюча ознака. Однак, оцінюючи кримінальні правопорушення проти власності, основною ознакою таких діянь є саме розмір прямої майнової шкоди, яка завдається такими діяннями. Водночас форма вчинення таких діянь характеризує, передусім, особу, яка їх вчиняє. Саме тому вважається, що, наприклад, розбійник небезпечніший ніж грабіжник, а грабіжник – ніж крадій. У зв’язку з цим кримінально-правові посягання проти власності, на думку робочої групи, потрібно систематизувати всередині відповідного розділу залежно саме від розміру майнової шкоди.

В Кодексі майнова шкода буде мати такі розміри:

1) істотна – майнова шкода розміром не більше 50 розрахункових одиниць;

2) суттєва – майнова шкода, яка більше ніж у 50, але не більше ніж у 500 разів перевищує розмір розрахункової одиниці;

3) значна – майнова шкода, яка більше ніж у 500, але не більше ніж у 5 000 разів перевищує розмір розрахункової одиниці;

4) тяжка – майнова шкода, яка більше ніж у 5 000 разів перевищує розмір розрахункової одиниці.

Розрахункова одиниця буде дорівнювати 1/30 розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року, в якому було вчинене кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, злочини в Кодексі будуть поділятися на:

1) нетяжкі злочини – злочини 1-4 ступенів тяжкості;

2) тяжкі злочини – злочини 5-6 ступенів тяжкості;

3) особливо тяжкі – злочини 7-9 ступенів тяжкості.

Вже зараз зрозуміло: новий Кримінальний кодекс пропонує не косметичні правки, а повну перебудову всієї логіки кримінального права України.

Автор Тарас Лученко

