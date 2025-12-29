Из проекта нового Уголовного кодекса исчезнут грабеж, разбой и мошенничество: что придет им на замену

Рабочая группа по разработке нового Уголовного кодекса предлагает попрощаться с классическими составами преступлений, к которым давно привыкли юристы и общество.

Проект нового Уголовного кодекса (УК), над которым работают ведущие украинские ученые и юристы, предлагает концепцию, которая полностью меняет понимание состава преступлений против собственности.

Рабочая группа, которая работает над кодексом, решила, что устаревшее советское наследие классификации имущественных преступлений должно уйти в прошлое, а уголовные правонарушения против собственности должны квалифицироваться по иной логике.

Разработчики проекта нового Уголовного кодекса Украины решили отказаться от таких классических составов преступлений, как кража (ст. 185 УК), грабеж (ст. 186 УК) или разбой (ст. 187 УК). В проекте отсутствует и мошенничество, а также вымогательство (за исключением вымогательства взятки).

Во-первых, в кодекс вводится категория «чужое имущество», которая будет означать вещи, деньги, ценные бумаги, цифровые вещи, имущественные права, которые:

а) имеют собственника или законного владельца и не находятся в собственности или законном владении виновного лица, или

б) имеют собственника и находятся в законном владении виновного лица.

Авторы проекта четко разграничивают: имущество считается чужим, если оно имеет собственника и не находится во владении виновного лица, либо находится у него на законных основаниях (например, аренда или хранение), но присваивается незаконно.

Во-вторых, авторы законопроекта используют обобщенный термин «похищение чужого имущества», то есть ввели «единый стандарт».

Преступления, связанные с похищением имущества, содержатся в Подразделе 1 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ» Раздела 6.1 «УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ» книги шестой «УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЭКОНОМИКИ», в частности:

Статья 6.1.4. Похищение чужого движимого имущества, повлекшее существенный имущественный ущерб

Лицо, которое похитило чужое движимое имущество:

тайно, открыто или путем обмана потерпевшего или другого лица либо злоупотребления их доверием,

если такое деяние повлекло существенный имущественный ущерб, –

совершило преступление 1 степени.

Статья 6.1.5. Похищение чужого движимого имущества, повлекшее значительный имущественный ущерб

Лицо, которое похитило чужое движимое имущество:

тайно, открыто или путем обмана потерпевшего или другого лица либо злоупотребления их доверием, если такое деяние повлекло значительный имущественный ущерб, –

совершило преступление 3 степени.

Статья 6.1.6. Похищение чужого движимого имущества, повлекшее тяжкий имущественный ущерб

Лицо, которое похитило чужое движимое имущество:

тайно, открыто или путем обмана потерпевшего или другого лица либо злоупотребления их доверием, если такое деяние повлекло тяжкий имущественный ущерб, –

совершило преступление 5 степени.

Статья 6.1.7. Незаконное завладение чужим недвижимым имуществом либо правом на имущество, повлекшее существенный имущественный ущерб

Лицо, которое незаконно завладело чужим недвижимым имуществом либо правом на чужое движимое или недвижимое имущество:

тайно, открыто или путем обмана потерпевшего или другого лица либо злоупотребления их доверием, если такое деяние повлекло существенный имущественный ущерб, –

совершило преступление 1 степени.

Статья 6.1.8. Незаконное завладение чужим недвижимым имуществом либо правом на имущество, повлекшее значительный имущественный ущерб

Лицо, которое незаконно завладело чужим недвижимым имуществом либо правом на чужое движимое или недвижимое имущество:

тайно, открыто или путем обмана потерпевшего или другого лица либо злоупотребления их доверием, если такое деяние повлекло значительный имущественный ущерб, –

совершило преступление 3 степени.

Статья 6.1.9. Незаконное завладение чужим недвижимым имуществом либо правом на имущество, повлекшее тяжкий имущественный ущерб

Лицо, которое незаконно завладело чужим недвижимым имуществом либо правом на чужое движимое или недвижимое имущество:

тайно, открыто или путем обмана потерпевшего или другого лица либо злоупотребления их доверием, если такое деяние повлекло тяжкий имущественный ущерб, –

совершило преступление 5 степени.

Статья 6.1.10. Похищение чужого имущества либо незаконное завладение чужим имуществом или правом на имущество путем применения насилия либо угрозы

Лицо, которое похитило чужое движимое имущество либо незаконно завладело чужим недвижимым имуществом или правом на имущество путем применения насилия либо угрозы, что повлекло существенный имущественный ущерб, –

совершило преступление 3 степени.

Однако мелкое хищение, которое сегодня влечет лишь административную ответственность, рабочая группа все же включила в проект УК, но почему-то оказалось, что оно причиняет существенный имущественный ущерб.

Статья 6.1.18. Мелкое хищение

Лицо, которое без применения насилия либо угрозы похитило чужое движимое имущество либо незаконно завладело правом на чужое имущество, что повлекло существенный имущественный ущерб, –

совершило проступок.

Как объясняют разработчики, в действующем УК и тех УК, которые действовали ранее в Украине, систематизация преступлений осуществлялась в зависимости от формы совершения похищения: в связи с этим выделялись кража, грабеж, разбой и т. д. как отдельные статьи, а вид похищения использовался как квалифицирующий признак. Однако, оценивая уголовные правонарушения против собственности, основной признак таких деяний — именно размер прямого имущественного ущерба, который причиняется такими деяниями. В то же время форма совершения таких деяний характеризует прежде всего лицо, которое их совершает. Именно поэтому считается, что, например, разбойник опаснее, чем грабитель, а грабитель — чем вор. В связи с этим уголовно-правовые посягательства против собственности, по мнению рабочей группы, необходимо систематизировать внутри соответствующего раздела именно в зависимости от размера имущественного ущерба.

В Кодексе имущественный ущерб будет иметь такие размеры:

существенный — имущественный ущерб в размере не более 50 расчетных единиц; значительный — имущественный ущерб, который более чем в 50, но не более чем в 500 раз превышает размер расчетной единицы; крупный — имущественный ущерб, который более чем в 500, но не более чем в 5 000 раз превышает размер расчетной единицы; тяжкий — имущественный ущерб, который более чем в 5 000 раз превышает размер расчетной единицы.

Расчетная единица будет равняться 1/30 размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января года, в котором было совершено уголовное правонарушение.

Напомним, преступления в Кодексе будут делиться на:

нетяжкие преступления — преступления 1–4 степеней тяжести; тяжкие преступления — преступления 5–6 степеней тяжести; особо тяжкие — преступления 7–9 степеней тяжести.

Уже сейчас очевидно: новый Уголовный кодекс предлагает не косметические правки, а полную перестройку всей логики уголовного права Украины.

Автор Тарас Лученко

