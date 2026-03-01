  1. В Украине

Для всех военных, в частности, мобилизованных готовлю новые контракты – Павел Палиса

20:13, 1 марта 2026
В Офисе Президента заявили о разработке более широких контрактов с определенными сроками службы и мотивационными пакетами.
В Украине разрабатывают новые форматы контрактов для военнослужащих, которые смогут подписывать все категории военных, в том числе уже мобилизованные граждане. Об этом в интервью проекту «Донбасс.Реалии» Радио Свобода сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса.

По его словам, государство отрабатывает процедуры, которые должны стать основой для более широких контрактов. Речь идет о возможности определения четких сроков службы и повышения мотивации военных, а также о постепенном переходе от мобилизационной модели армии к контрактной.

Палиса отметил, что программа «Контракт 18-24» не является альтернативой мобилизации.

«В целом хотел бы отметить, что программа «Контракт 18-24» не является альтернативой мобилизации. Это инструмент, который дает возможность молодым людям, не подлежащим мобилизации, присоединиться к силам обороны и получить за это определенный мотивационный пакет. В целом, технически нужно было оттестировать все процедуры, которые составят базу для более широкого контракта, которые смогут подписывать в том числе и мобилизованные уже граждане Украины с целью получения четких сроков службы и с целью мотивации таких людей и плавного перехода из мобилизованной армии к контракту», – отметил Палиса.

Он добавил, что ранее предыдущим министром обороны был разработан концепт и законопроект о новых контрактах, который был подан в Верховную Раду Украины. Документ предусматривал контракты сроком до пяти лет с возможностью отсрочек.

После смены руководства оборонного ведомства проект взяли на доработку. По словам Палисы, министр обороны Михаил Федоров взял паузу для внесения изменений в соответствии со своим видением.

«В ближайшее время мы все ждем предложенный новый проект. Запрос на сроки службы, он понятен. И мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов. Но тоже нужно учитывать и текущую ситуацию на фронте», – резюмировал Палиса.

законопроект военные контракт военнослужащие мобилизация военная служба

