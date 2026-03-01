Иран ударил по международному аэропорту в Дубае и известному отелю Бурдж-аль-Араб, видео
Иран нанес удары по ряду объектов в Дубае, включая международный аэропорт, туристический район Palm Jumeirah и район вокруг небоскреба Бурдж-Халифа, передает Reuters.
Атака стала частью масштабного ответа Ирана на удары США и Израиля по иранским целям.
После волны ракетных и дроновых атак власти приостановили работу крупнейшего транспортного узла региона – Международного аэропорта Дубая. О пострадавших на данный момент не сообщается.
В Дубае зафиксировано попадание «шахеда» по известному отелю Burj Al Arab, известному как «Парус».
Высота здания составляет 321 метр, в нем насчитывается около шести десятков этажей.
Также сообщается о задымлении в районе международного аэропорта в Дубае.
В сети появились кадры сильного задымления в здании аэропорта. Также проводилась эвакуация людей.
Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.
Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.
Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.
Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.
Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.
В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории.
