Иран ударил по международному аэропорту в Дубае и известному отелю Бурдж-аль-Араб, видео

Иран нанес удары по международному аэропорту Дубая и отелю «Парус» с помощью беспилотников.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Иран нанес удары по ряду объектов в Дубае, включая международный аэропорт, туристический район Palm Jumeirah и район вокруг небоскреба Бурдж-Халифа, передает Reuters.

Атака стала частью масштабного ответа Ирана на удары США и Израиля по иранским целям.

После волны ракетных и дроновых атак власти приостановили работу крупнейшего транспортного узла региона – Международного аэропорта Дубая. О пострадавших на данный момент не сообщается.

В Дубае зафиксировано попадание «шахеда» по известному отелю Burj Al Arab, известному как «Парус».

Высота здания составляет 321 метр, в нем насчитывается около шести десятков этажей.

Также сообщается о задымлении в районе международного аэропорта в Дубае.

В сети появились кадры сильного задымления в здании аэропорта. Также проводилась эвакуация людей.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Как сообщалось, в Дубае прогремели взрывы, а в районе острова Пальма Джумейра произошел масштабный пожар возле отеля Fairmont The Palm. В городе работали системы ПВО, часть аэропортов была временно закрыта.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате авиаударов.

В свою очередь Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал «самый жестокий ответ» в истории.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.