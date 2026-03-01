В Хмельницкой области будут судить правоохранителей, которые требовали взятки за перевод военнослужащих в тыл

Полковник и лейтенант требовали 7 тысяч долларов за «решение вопроса» перевода из Сумской области в Житомир.

В Хмельницкой области будут судить двух правоохранителей, которые требовали взятки у военнослужащих за перевод в тыл. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

В суд направлен обвинительный акт в отношении полковника правоохранительного органа специального назначения из Хмельницкой области — адъюнкта военной академии, который вместе с коллегой организовал за денежное вознаграждение перевод военнослужащего из Сумской области в Житомир.

По данным следствия, полковник пообещал «договориться» о решении вопроса. За свои услуги он сначала требовал 7 тысяч долларов, однако позже, по просьбе военнослужащего, снизил сумму до 5,5 тысячи долларов.

Для получения средств обвиняемый привлек посредника, который должен был получить деньги на месте и хранить их до завершения сделки. Им оказался начальник отделения одного из подразделений в Сумской области в звании лейтенанта.

Именно военнослужащий, у которого требовали неправомерную выгоду, способствовал разоблачению противоправной деятельности — он обратился в подразделение внутренней безопасности Госпогранслужбы.

В сентябре 2025 года правоохранители разоблачили сообщников при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды. Позже полковника отчислили из адъюнктуры.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, сопряженное с вымогательством и совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

