  1. В Украине

В Хмельницкой области будут судить правоохранителей, которые требовали взятки за перевод военнослужащих в тыл

07:00, 1 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полковник и лейтенант требовали 7 тысяч долларов за «решение вопроса» перевода из Сумской области в Житомир.
В Хмельницкой области будут судить правоохранителей, которые требовали взятки за перевод военнослужащих в тыл
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области будут судить двух правоохранителей, которые требовали взятки у военнослужащих за перевод в тыл. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В суд направлен обвинительный акт в отношении полковника правоохранительного органа специального назначения из Хмельницкой области — адъюнкта военной академии, который вместе с коллегой организовал за денежное вознаграждение перевод военнослужащего из Сумской области в Житомир.

По данным следствия, полковник пообещал «договориться» о решении вопроса. За свои услуги он сначала требовал 7 тысяч долларов, однако позже, по просьбе военнослужащего, снизил сумму до 5,5 тысячи долларов.

Для получения средств обвиняемый привлек посредника, который должен был получить деньги на месте и хранить их до завершения сделки. Им оказался начальник отделения одного из подразделений в Сумской области в звании лейтенанта.

Именно военнослужащий, у которого требовали неправомерную выгоду, способствовал разоблачению противоправной деятельности — он обратился в подразделение внутренней безопасности Госпогранслужбы.

В сентябре 2025 года правоохранители разоблачили сообщников при получении оговоренной суммы неправомерной выгоды. Позже полковника отчислили из адъюнктуры.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения, сопряженное с вымогательством и совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка военные Хмельницкий военнослужащие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Налоговый кодекс введут термин «налоговое злоупотребление»: что это означает для ФЛП

Налоговые органы могут получить право игнорировать формально законные операции, если они не имеют реальной экономической цели

Проверку кандидатов на службу в полицию упростили, но не для всех: на кого распространяется Закон

Рада поддержала законопроект, которым освободила ветеранов войны от проверки физической подготовки при вступлении в ряды полиции.

В Чернигове суд признал невозможным установить, какие именно средства можно считать воровским «общаком»

Обвинение, построенное на тюремном жаргоне без конкретных доказательств преступной деятельности, не может быть основанием для приговора.

Когда апелляция формирует новую практику: процессуальный парадокс Большой Палаты

Дискуссия вокруг полномочий ВП ВС выходит за пределы внутренней организации суда и затрагивает доверие к правосудию в Украине.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]