Во Львове мужчина распылил перцовый баллончик в сторону военного ТЦК и полицейских – видео

18:15, 27 февраля 2026
Нападающему грозит от трех до пяти лет ограничения свободы.
Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военнослужащего территориального центра комплектования и двух полицейских. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет. Об этом сообщили во Львовском областном ТЦК и СП.

По данным центра, инцидент произошел около 08:15. По информации ТЦК, военнослужащие группы оповещения одного из районных центров комплектования Львова совместно с представителями полиции остановили двух граждан для проверки военно-учетных документов.

В ответ на требование один из мужчин достал перцовый баллончик и распылил газ в сторону военнослужащего и двух полицейских. Все трое получили повреждения дыхательных путей и слизистых оболочек глаз и были доставлены в медицинское учреждение.

По данным ТЦК, оба гражданина оказались нарушителями воинского учета. Одного из них доставили в районный ТЦК и СП, где он прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.

Нападающему объявили подозрение по ч. 2 ст. 345 и ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет.

полиция Львов ТЦК мобилизация

