Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с обострением на Ближнем Востоке

Совет Безопасности ООН в субботу, 28 февраля, проведет экстренное заседание, посвященное обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в постоянном представительстве Великобритании при ООН. В настоящее время именно Великобритания председательствует в Совете Безопасности.

«После обращений нескольких членов СБ ООН с просьбой провести сегодня экстренное заседание Великобритания, которая председательствует в Совете Безопасности, созовет заседание по ситуации на Ближнем Востоке», — отметили в постпредстве, передает Укринформ.

По информации дипломатов, с соответствующим запросом обратились Бахрейн, Колумбия, Китай, Франция и РФ.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подтвердил готовность принять участие в заседании и выступить по этому вопросу.

Начало заседания запланировано на 16:00 по нью-йоркскому времени, что соответствует 23:00 по киевскому времени.

Напомним, 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил, что Штаты также совершают масштабную операцию против Ирана. Он добавил, что задача США состоит в обеспечении безопасности граждан страны путем нейтрализации прямых угроз, исходящих от иранского режима.

Иран нанес ракетные удары по странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где расположены базы США.

Добавим, что в Дубае звучат взрывы: город находится под обстрелом Ирана.